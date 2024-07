La UEFA impone una squalifica di due giornate a Merih Demiral

Effetto farfalla per un Demiral confortevole. Autore della doppietta contro l’Austria e artefice della qualificazione della Turchia ai quarti di finale di Euro 2024, il difensore turco si è trovato al centro di una grande polemica per aver festeggiato il gol riproducendo uno striscione di comitiva dei Lupi Grigi, Away – The Correct Movimento turco. Se la questione ha preso una rapida svolta politica e diplomatica al punto da convocare l’ambasciatore turco a Berlino, secondo l’Agence France-Presse, l’ex difensore della Juventus a Torino è stato oggetto di un’indagine della Federcalcio europea a causa di “Comportamento potenzialmente inappropriato».

Il resto seguirà dopo questo annuncio

Giovedì il comitato disciplinare dell’organismo continentale emetterà la sua decisione finale Immagine Secondo quanto riferito, il nazionale turco è stato squalificato per due partite dalla UEFA. Di conseguenza, il giocatore dell’Al-Ahly salterà la partita dei quarti di finale tra Turchia e Olanda allo Stadio Olimpico di Berlino, sabato (ore 21), oltre alla possibilità della semifinale. Jude Bellingham è stato squalificato dalla UEFA per aver compiuto un gesto osceno davanti alla panchina slovacca dopo il pareggio con l’Inghilterra. Jude Bellingham, dal canto suo, ha evitato la squalifica, ma dovrà pagare una multa di 20.000 euro.