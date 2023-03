Due grandi annunci per una nuova era di laptop

Va oltre la seconda finestra annunciando sviluppi significativi rispetto al primo laptop, inclusa la possibilità di scegliere una CPU Intel o AMD. Il piccolissimo produttore di PC annuncia il Laptop 16 che va ancora oltre nella modularità.

E come promemoria, Laptop Framework è sorprendentemente facile da installare e divertente da personalizzare. Questo computer è pensato per essere aggiornabile e durevole allo stesso tempo, consentendo di acquistare e sostituire quasi tutti i singoli componenti se uno smette di funzionare correttamente o se si desidera aggiornare determinate parti. Dopo aver disimballato e assemblato il laptop Framework e quindi testato la macchina, abbiamo persino aggiornato la sua CPU a una CPU Intel Core di 12a generazione.

Sebbene i laptop benchmark Framework non siano ancora ampiamente diffusi, hanno suscitato molto interesse nel settore. L’azienda continua il suo sviluppo fornendo aggiornamenti regolari per migliorare la sua offerta. Oggi Framework annuncia diverse novità.

Miglioramenti del portatile 13

La prima novità, il framework ha annunciato l’integrazione dei processori Processori Intel Core e AMD Ryzen di 13a generazione (Ryzen 7040 nel Ryzen 5 o Ryzen 7) nel laptop 13. Gli utenti potranno scegliere tra i due marchi, che risponde a una delle critiche dei primi utenti. Sebbene il Framework prometta prezzi simili tra Intel e AMD, la configurazione delle porte sarà diversa. Questo perché le schede Intel supportano universalmente Thunderbolt 4, mentre il modello AMD offre due porte USB 4.0, una USB 3.2 con DisplayPort e una normale porta USB 3.2.

Se vuoi passare da Intel ad AMD, dovrai acquistare il bundle della scheda madre con la CPU. Ma non è tutto: richiederà anche nuova RAM (DDR5-5600 invece di DDR4) e una nuova scheda Wi-Fi.Tuttavia, questo chipset AMD combina una CPU Zen 4 e una GPU integrata con l’ultima generazione di architettura RDNA 3, che dovrebbe dare a Framework Laptop 13 un notevole aumento delle prestazioni grafiche.

Il produttore americano ha presentato anche una nuova batteria con capacità di 61 Wh (solo nelle versioni Core i7 e Ryzen 7), accompagnata da aggiornamenti firmware, che dovrebbero aumentare dal 20 al 30% l’autonomia dei laptop. Il telaio soddisfa le esigenze dei suoi clienti offrendo uno schermo opaco invece di uno schermo lucido. Inoltre, gli altoparlanti saranno ora più potenti, per un totale di 80 dB, con una migliore qualità del suono secondo il Framework.

Framework coglie l’occasione per fornire supporto ufficiale a due nuove distribuzioni GNU/Linux, Fedora 38 e Ubuntu 22.04. Come promemoria, esiste anche un framework dotato di Chrome OS.

Inoltre, puoi acquistare un case Cooler Master (45 euro) per dare una seconda vita alla tua vecchia scheda madre con CPU. In precedenza, dovevi stampare in 3D una scatola compatibile. Questa scatola è compatta (297 mm x 133 mm x 14,9 mm), puoi ovviamente utilizzare schede di estensione tramite USB4.

Il formato da 16 pollici va ancora oltre nella personalizzazione

Il Laptop Frame 16 è un laptop che si aggiunge alla gamma di prodotti offerti. Come suggerisce il nome, ha uno schermo da 16 pollici, che offre agli utenti un’area di visualizzazione più ampia. Proprio come il suo predecessore, il Frame Laptop 13, il Frame Laptop 16 si distingue per la sua modularità e l’approccio sostenibile.

Il Laptop Frame 16 è costruito attorno a tre componenti principali: il sistema del modulo di ingresso, il sistema degli slot di espansione e il sistema della scheda di espansione del telaio.

Laptop 16 ha una tastiera modulare sostituibile dall’utente, composta da vari moduli di diverse dimensioni (piccolo, medio e grande) sviluppati da Framework. Le piccole unità sono progettate per funzioni specifiche, come la personalizzazione dei colori o degli schemi tattili. Le unità intermedie possono includere targhe o anche uno schermo secondario. Le unità più grandi possono essere tastiere complete, con i tasti RGB aggiunti al dispositivo (per quelli di voi a cui piace).

Tutti questi moduli sono sostituibili a caldo e funzionano con il microcontrollore Raspberry Pi RP2040. Il Framework ha annunciato il suo obiettivo di aprire il firmware del microcontrollore per consentire agli sviluppatori di creare i propri moduli. Finché rimani entro il limite di altezza di 3,7 mm, puoi quindi costruire l’unità che preferisci. tutto è possibile.

Forse il punto forte di Framework Laptop 16 è il sistema di slot di espansione. È un’interfaccia PCIe x8 configurabile che può ospitare varie schede di espansione. Frame ha fornito molti esempi, come un doppio SSD M.2 che offre fino a 16 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo, schede di acquisizione video e schede grafiche dedicate. Quest’ultimo punto è molto interessante. Altre aziende, come Alienware, hanno provato a realizzare un laptop con una GPU aggiornabile, ma hanno sempre fallito. C’erano anche schede grafiche MXM, ma erano tenute molto segrete.

Infine, è ancora presente un sistema che permette agli utenti di inserire mini card nelle porte USB4 poste ai lati (3 per lato, quindi 6 in totale). È equivalente a ciò che offre Framework 13.

I prezzi e la disponibilità di Framework Laptop 16 devono ancora essere annunciati, sebbene Framework abbia accennato alla seconda metà del 2023 per le prime spedizioni.

