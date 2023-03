L’Europa vuole un posto in prima fila

“Mettiamo l’Europa in prima linea nell’esplorazione spaziale”, ha affermato l’ex primo ministro danese Anders Fogh Rasmussen, membro del gruppo consultivo di alto livello (HLAG), presentando il rapporto all’Agenzia spaziale europea. Secondo un comunicato stampa.

“esplorazione dello spazio”

Il rapporto, pubblicato giovedì, sottolinea l’importanza dell’esplorazione umana e robotica dello spazio, che è una vera “questione economica e geopolitica”, ha affermato l’ex ministro dell’Istruzione italiano Stefania Giannini e membro dell’HLAG. “Qui è in gioco l’autonomia europea”, ha detto alla conferenza stampa dell’Agenzia spaziale europea (che comprende 22 Stati membri).

Il gruppo ha sostenuto la creazione di una missione che garantisse all’Europa nello spazio una presenza permanente e indipendente nelle orbite terrestri e lunari, oltre che sulla Luna. Con gli astronauti europei all’ultimo posto tra dieci anni, mentre attualmente solo Stati Uniti, Russia e Cina hanno la capacità di inviare uomini nello spazio.

Per questo, “dobbiamo investire di più nell’esplorazione dello spazio”, ha chiesto un altro membro del gruppo, Cedric Ou, ex ministro di Stato francese per gli affari digitali. “Il costo del non fare nulla sarà superiore al costo della spesa”. Così, per un miliardo di euro stanziato dall’Agenzia spaziale europea per l’esplorazione spaziale, la NASA americana ha stanziato 13 miliardi di euro, con grandi benefici economici, secondo il rapporto. Per Cedric O, “la cosa più importante non è un aumento del budget” ma “una riforma dell’organizzazione dell’industria”.

Interagisci con l’industria

Il rapporto insiste sul fatto che dovrebbe “provocare una vera concorrenza tra le aziende europee e incoraggiare l’emergere di nuovi attori”, come l’americana SpaceX. A questo proposito, Cedric O.

Ad esempio, lo spazio relativistico americano è decollato per tutto il mercoledì Il primo razzo stampato in 3DProdotto a tempo di record. Il lancio in orbita si è concluso con un fallimento, ma l’azienda punta già a produrre un lanciatore più pesante e riutilizzabile.

“Questo rapporto sulla ‘rivoluzione spaziale’ è un campanello d’allarme per i leader europei, che devono agire ora per non perdere questa opportunità”, ha dichiarato il direttore dell’ESA Josef Ashbacher nella dichiarazione. “Se l’Europa vuole essere coinvolta in questa rivoluzione, dobbiamo cambiare completamente il modo in cui ci riforniamo e interagiamo con l’industria”, ha aggiunto durante la conferenza stampa.