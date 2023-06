Due mamba neri avvistati in un combattimento mortale in Sud Africa

– Jaroslav / Shutterstock.com

In Sud Africa, mentre attraversava la fattoria della sua famiglia, un uomo vide uno spettacolo straordinario: due mamba neri nel bel mezzo di un combattimento mortale. spiegazioni.

“Ero così spaventato quando sono usciti dall’erba davanti alla mia macchina”annunciato Flipe Norte, l’uomo in questione. “Potevi sentire le scaglie dei serpenti che si sfregavano l’una contro l’altra mentre si attorcigliavano, specialmente quando giravano velocemente. Inoltre sibilavano e scattavano quando toccavano il suolo”.

L’uomo ha aggiunto: “Non erano preoccupati per quello che stava succedendo intorno a loro ed erano nel loro momento. Sono sceso dalla macchina e mi sono avvicinato con cautela, mantenendo una ragionevole distanza di sicurezza tra me e loro”. […] Il mio cuore batteva per tutto il tempo. » Il video è disponibile ici.

Il mamba nero è tra i serpenti più letali del mondo. Hanno un veleno così forte che può uccidere un essere umano in soli 20 minuti. Originario dell’Africa, può essere trovato nelle savane, nelle colline rocciose e nelle foreste aperte. secondo National GeographicÈ il serpente velenoso più lungo dell’Africa e uno dei serpenti più veloci del mondo. “Il mamba è veloce e pericoloso e continuavo a dirlo profondamente man mano che mi avvicinavo. Ma sapevo che stava accadendo qualcosa di speciale proprio davanti a me”. Per fare un ulteriore passo avanti, scopri 10 serpenti così velenosi che ti uccideranno con un morso.