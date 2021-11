DeWast: “Ho colpito le natiche di Morello per dargli fastidio, ha funzionato”

Che fine avremmo visto in 11 contro 11? La reazione del sangue di Murillo ti impedirà di rispondere. Venti minuti dopo, il panamense ha spinto DeWist sul petto dopo un’accesa discussione tra i due uomini. Questo l’avrebbe fatta franca, ma non il VAR. “Cos’è successo? Gli ho stretto le natiche per dargli fastidio”, ammette il difensore del Lovanio. “Fa parte del gioco e qui ha funzionato. Era così incazzato. Ovviamente non sono il suo tipo di ragazzo (ride).”

Abbiamo riso molto dell’Anderlecht. “Se Mr. Dewast pensa che sia finita, è un suo diritto. Ma non voglio fare cose del genere su un campo di calcio. Amir è un ragazzo molto positivo ed era davvero arrabbiato”. , Egli ha detto. Van Cromburg. “Ma ehi, quel cartellino rosso poteva essere evitato. Conosciamo lo stile di Deoist…”

La reazione di Murillo non è stata apprezzata dallo staff e dalla dirigenza dello Sporting che ha preso il comando in tribuna rivedendo la procedura su un tablet. Come Ashimiro, anche lui squalificato all’ultimo minuto ma con un sacrificio decisivo, lunedì Murillo riceverà una mozione di squalifica. Il club ha il diritto di accettarlo o meno, ma il terzino destro potrebbe perdere Anversa almeno il prossimo fine settimana.