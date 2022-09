“Dream Night” e “Back!”: La stampa spagnola ha sbalordito dopo la prestazione di Eden Hazard in Champions League

Il Red Devil ha brillato con la maglia del Real Madrid per essere stato decisivo contro il Celtic Glasgow.

Pubblicato il 7/09/2022 alle 07:46 Tempo di lettura: 2 minuti



yoGol e assist: Eden Hazard ha sfruttato la sua promozione per giocare in Champions League per ricordarci di cosa è capace. Il Red Devil ha dovuto sostituire Karim Benzema per un infortunio al ginocchio al 30′ durante la partita del Real Madrid al Celtic Glasgow. Un’occasione d’oro per il belga che l’ha colta brillantemente. Il giorno dopo la sua esibizione, sulla stampa spagnola sono apparsi superlativi.

‘Hazard si unisce al partito’ AS in One il titolo di mercoledì mattina parla della ‘resurrezione’ del belga. “È tornato! Con due meraviglie nell’ambientazione del 2016”, esulta il quotidiano spagnolo, che non esita a scrivere “Hazard has Benzema”. “Chissà che il belga potrebbe essere un trasferimento estivo”

“Il pericolo è tornato!”, si chiama anche Marca, che rievoca la ‘notte da sogno’ del centrocampista. “Lui” si è legato “alla partita con la categoria che possiede” e ha brillantemente interpretato il ruolo di Benzema, riportano i media del Madrid. “Plan Danger” 9 sembra serio. Ha fatto davvero bene in un duro duello e ha giocato molto poco. […] Ha talento e calcio, il problema è che la velocità non c’è più. Ma Hazard, contro il Celtic, ha dimostrato di poter contare su di lui. »