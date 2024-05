Novità sul gioco Dragon Ball Sparking Zero: una combinazione dei migliori personaggi della serie di Akira Toriyama si scontrano in un diluvio di effetti speciali

Se ti piacciono i videogiochi Dragon Ball, allora non vedi l’ora che arrivi Dragon Ball Sparking Zero. Buone notizie, Bandai Namco ha appena rivelato un nuovo straordinario trailer che evidenzia le fusioni. I fan di Gogeta e Vegeto lo adoreranno!

Dragon Ball Sparking Zero è sulla bocca di tutti

Se un manga può essere trasformato in un videogioco con più titoli tanto memorabili quanto qualitativi, è una buona cosa sfera del drago. Chi possiede una PlayStation 2 ricorderà sicuramente le ore e i controller rotti trascorsi a duellare con gli amici in giochi come Dragon Ball Z Budokai prima di lanciarsi nel 3D con la serie Tenkaichi. Da allora sono emersi anche altri giochi della saga, come l’eccellente Dragon Ball FighterZ uscito qualche anno fa, ma bisogna ammettere che La nostalgia per gli anni del Budokai si fa ancora sentireE Bandai Namco lo capisce bene. Da un po’ ormai, L’editore giapponese, infatti, ha ufficializzato il ritorno di questa leggendaria saga sotto un altro nome: Dragon Ball Sparking Zero.

Da allora le informazioni sono arrivate a fiumi, ma abbiamo già scoperto che le ambizioni degli sviluppatori sono enormi. Secondo Bandai Namco. L’elenco dei personaggi sarà così vasto che sarà un gioco di Dragon Ball con il maggior numero di personaggi giocabili del franchise. Al momento non è prevista una data di uscita, ma il gioco continua a suscitare interesse rivelando alcune nuove funzionalità man mano che procede. Oggi, l’A Nuovo trailer È uscito e basti dire che probabilmente piacerà ai fan.

Le fusioni sono al centro dell’attenzione in questo nuovo trailer

Tra le promesse fatte da Bandai Namco riguardo Dragon Ball Sparking Zero, abbiamo conservato in privato alcune immagini di gameplay e altri video che sembrano mostrare il gioco Qualità visive assolutamente fantastiche. Come spesso accade nei giochi di questa saga, le battaglie saranno veloci, dinamiche e colorate e probabilmente vedrai un gran numero di effetti visivi sullo schermo per farti sentire l’energia dei combattenti. Ma oggi, a Nuova promozione per il gioco (che potete consultare nel nostro lettore automatizzato in cima all’articolo), potete soprattutto scoprirlo Le fusioni ci saranno.

Gli appassionati di Manga lo sanno: Ci sono molte fusioni nell’universo di Dragon Ball. Dopo una piccola danza o condividendo orecchini magici, i personaggi di Akira Toriyama possono fondere i loro corpi per diventare uno solo e aumentare la loro forza dieci volte, un processo molto pratico per abbattere minacce particolarmente difficili. Molto amato dai fan, Ovviamente, le fusioni saranno presenti in Dragon Ball Sparking Zero, e potrete contare sia su quelle più popolari che su quelle nuove! In effetti, se ciò fosse abbastanza ovvio Gotnx, Gogeta et al vegeta Sarà incluso e anche questo trailer lo conferma Kefla et al Zamasu si è fuso Apparirà. Naturalmente saranno giocabili anche le versioni “blu” degli eroi capaci di raggiungere questo livello di potenza, e i fan di Dragon Ball Super non saranno esclusi.

per adesso, Dragon Ball Sparking Zero Non c’è ancora una data di uscita, ma dovrebbe essere rilasciato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Si prevede che nuove informazioni sul gioco verranno rivelate durante il Summer Game Fest la prossima settimanaTieni gli occhi aperti.