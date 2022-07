Irriconoscibile Thomas Vitilo da ‘The Secret Story’: rivela il suo nuovo look | Televisione

I fan del reality “Secret Story”, che è stato un vero successo tra i giovani tra il 2007 e il 2017, ricordano il leggendario duo formato da Benoît Dubois e Thomas Vitiello, pseudonimo di Brigitte e Josiane. I due ex candidati hanno recitato nella quarta stagione di “Secret Story” nel 2010. Quando ha lasciato lo spettacolo, Thomas Vitiello è diventato un truccatore professionista e in particolare ha collaborato con case di lusso come Dior.