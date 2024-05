Harry e Meghan verranno deportati dagli Stati Uniti? “Sono in una situazione molto imbarazzante.”

Da quando hanno deciso di lasciare la famiglia reale nel 2020, Harry e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti. Vivono in una meravigliosa villa in California, a Montecito. Ma la coppia rischia di perdere questa casa e addirittura di dover lasciare gli Stati Uniti…

Infatti, come detto CostosoCiò è dovuto a ciò che ha detto il principe Harry nel suo libro “L’alternativa”. Secondo i nostri colleghi il suo curriculum contiene informazioni che potrebbero costargli caro.

Harry e Meghan rischiano di perdere la casa?

In realtà, “La Heritage Foundation, un gruppo di lobby americano, ha intentato una causa l’anno scorso chiedendo che l’amministrazione Joe Biden rilasciasse il file di richiesta del visto statunitense del principe Harry”.lui spiega Costoso.

Perché ? Per vedere se lì veniva menzionato il suo uso di droga. Infatti, il principe Harry menziona nel suo libro il fatto che effettivamente faceva uso di droghe… e se questa saga dei visti dovesse intensificarsi, il principe Harry potrebbe essere espulso dagli Stati Uniti. Meghan Markle e i loro due figli, Archie e Lilibet, dovranno quindi lasciare la loro meravigliosa casa e gli Stati Uniti se vorranno restare con il Duca di Sussex.

Secondo le informazioni ricevute da soleSi dice che il principe Harry stia aspettando con ansia la decisione del giudice sulla rivelazione dei dettagli della sua richiesta di visto. “La Heritage Foundation ha affermato che se Harry avesse mentito sulla sua domanda, avrebbe potuto violare la legge federale degli Stati Uniti e perdere il suo status di immigrato.”

Parlando ai media britannici, l’esperto reale Richard Fitzwilliams ha dichiarato che è così “Molto imbarazzante” Per Harry e Meghan, che il principe abbia mentito o meno. “Harry potrebbe aver incluso l’uso di droghe nel suo modulo di domanda. “Se non lo fa, farà senza dubbio notizia, e non sarà un bene per il Duca e la Duchessa di Sussex.”