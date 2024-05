I sentimenti nascosti di Re Alberto II: “Voleva cose naturali”

Dietro il personaggio ufficiale di Re Alberto II si nasconde un uomo dalle molteplici passioni e talenti, che ha lasciato il segno in chi lo ha conosciuto. I suoi interessi per le motociclette, la fotografia e i viaggi rivelano un carattere più sfumato e umano rispetto all’immagine spesso associata ai reali.

Il re Alberto II era noto per il suo amore per le motociclette. Questa passione non era solo una moda giovanile, era un vero e proprio stile di vita che gli permetteva di sentirsi libero e anonimo. “In moto hai molta indipendenza, sei da solo con la tua moto, vai quasi ovunque. Inoltre, nel caso di King Albert, la moto ti permette di essere un po’ furtivo perché indossi una casco.”“, spiega l’amico del re Alberto II, Bernard de Traux de Warden.

Fotografia: una seconda natura

Alberto II non era solo un appassionato di motociclette, ma anche un appassionato fotografo. “In tutti i viaggi che abbiamo fatto, il re aveva la sua macchina fotografica, ma attenzione, non era solo una macchina fotografica professionale.”ricorda il giornalista Thomas de Bergek. La sua conoscenza tecnica ha impressionato i fotografi professionisti. “Ricordo di aver visto una conversazione tra il re e un famoso fotografo. Albert sapeva cose che non sapeva. Fu Albert che, facendo domande, finì per insegnargli come funzionava la sua macchina fotografica.Aggiunge il giornalista.

Edward Goedert spiega che il Re avrebbe potuto fare il fotografo in un’altra vita: “Soprattutto, un fotografo della natura, dell’architettura e del dettaglio.”

Re Alberto II e la Regina Paola in viaggio

Viaggio: una fuga essenziale

Il viaggio era un altro aspetto essenziale della vita di re Alberto II. L’allora segretario della regina Paola, Willem van de Voorde, sottolinea l’importanza che il re faccia di tanto in tanto un passo indietro: “Lui stesso ha svolto servizio pubblico al 100% mentre era in Belgio. Ma di tanto in tanto era molto importante per loro andarsene e andare all’estero”.