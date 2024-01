“I Dieci Comandamenti”: Pascal Obispo vince in tribunale contro Elie Shouraki

Per celebrare il suo 25° anniversario, il compositore Pascal Obispo ha voluto far rivivere il musical di successo dei primi anni 2000 in una nuova versione più moderna, ribattezzata: “I dieci comandamenti – Il desiderio d'amore”, in onore del defunto Daniel Levy. Nel 2020. Il nuovo spettacolo accoglie un nuovo coreografo, una nuova direzione e un nuovo ensemble che è stato presentato pochi giorni fa. tubi desiderio d'amore, O mio fratello Verranno riportati insieme alle nuove canzoni.

Un'iniziativa ben accolta dal regista originale Elie Shouraki, che ha presentato una denuncia contro la produzione per violazione di copyright, violazione di marchio, pirateria informatica e concorrenza sleale. Mercoledì 31 gennaio il Tribunale di Parigi si è pronunciato sulla controversia tra Elie Chouraki e Pascal Obispo riguardo all’opera dei “Dieci Comandamenti”. La corte ha dato ragione a quest'ultimo, e il manager ha respinto gran parte delle sue richieste, secondo l'Huffington Post, che ha appreso la notizia dall'avvocato del cantante. Questa notizia è stata accolta con sollievo per Pascal Obispo che potrà così realizzare lo spettacolo, senza l'approvazione del regista originale, e sarà possibile metterlo in scena nei prossimi mesi.