Dove vedere Union Saint-Gilloise – Union Berlino? Trasmesso in diretta TV giovedì 16 marzo in Belgio

18h45 Europa League: Betis Siviglia-Manchester United Mondo di VOOsport 1

18h45 Europa League: Friburgo – Juventus Il mondo di VOOsport 2

21:00 Europa League: Union Saint-Gilloise – Union Berlino Tipico, Tela

21:00 Europa League: Arsenal – Sporting Lisbona Mondo di VOOsport 1

21:00 Europa League: Real Sociedad – Roma Il mondo di VOOsport 2

Ciclismo

14:00 GP di Dineen Eurosport

Tennis

23:00 Tournoi ATP di Indian Wells VOOsport World 2, Eurosport

Biathlon

15:00 Mondiali di Oslo Eurosport 2, ARD (15×10)

Freccette

20:00 Premier League di freccette VTM 2

golf

19h05 Campionato di Valspar Il mondo di VOOsport 3

Salto con gli sci

16:30 Coppa del Mondo a Lillehammer Eurosport, ARD

sci alpino

09:45 Super G donne in soldeo Eurosport, ARD

11:00 Scarpe Super G da uomo su soldeo Eurosport, ARD

skateboard

12:30 Mondiali a Visonaz Eurosport

Non sai mai su quale canale stai guardando la gara o la partita del momento in diretta? Sei un appassionato di sport, dal calcio al basket al ciclismo? Il nostro programma televisivo ti informa sul programma della partita in diretta, nonché sul canale televisivo su cui viene trasmesso. In questo modo, non perderai mai un live streaming dei tuoi eventi sportivi preferiti.