Mehdi Bayat ammette di aver sofferto di burnout: “È una realtà di cui soffrono molti dirigenti di squadre di calcio”

Dopo molti mesi di ricerca, lo Sporting de Charleroi ha finalmente trovato un investitore nel club americano David Helmer. Questo nuovo accesso deve essere consentito Mahdi Bayatfinora troppo solo alla guida dello Sporting, per prendersi una pausa.

Le decisioni strategiche per il futuro del club saranno ora nelle mani di David Helmer. Fabian Debeck E Mehdi Bayat, mentre Direttore generale Pierre-Yves Hendrix Continuerà a garantire la gestione quotidiana del club con Bayat.

Dopo la conferenza stampa, Mehdi Bayat ha parlato al nostro microfono della sua salute mentale: “Ero oltre la soglia dello sfinimento. Quando non ci rendiamo più conto della pressione a cui siamo costantemente sottoposti. Quando ferisci il tuo corpo. Questa è una realtà con cui molti dirigenti di squadre di calcio lottano. Non ne parliamo molto ma è una realtà. Il mio obiettivo personale è riuscire a portare un po’ di ordine a questo livello nella mia vita.“.

Con il suo nuovo ruolo, Mehdi Bayat avrà ora più tempo da dedicare alla sua famiglia.

“Sarò ancora umano. Sono un marito amorevole e un padre amorevole di due figlie. Forse potrò prendermi cura di loro un po’ di più. Ma sarò sempre una persona iperattiva. Quale Fa parte della mia personalità quindi non credo che sarò in grado di separarmene completamente facilmente. Questo non è il mio desiderio. L’obiettivo è distribuire meglio i ruoli e renderlo di nuovo divertente. Dovresti essere in grado di gestire bene la tua vita privata e quella professionale. I leader devono prestare attenzione“, ha concluso al microfono Sofia Kotsoglou.