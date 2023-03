Il Real Madrid batte nuovamente il Liverpool e si qualifica ai quarti di finale di UEFA Champions League

Il Real Madrid ha battuto il Liverpool 1-0 mercoledì al Santiago Bernabéu e si è qualificato per i quarti di finale di UEFA Champions League.

I campioni in carica, vittoriosi 2-5 all’andata, prima non erano preoccupati rossi.

Il pallone d’oro Karim Benzema Ha segnato l’unico gol della partita alla fine del match, servendolo perfettamente Vinicio (78′ 1-0).

parte belga, Thibaut Courtois Ha fatto delle grandi parate per ottenere la sua terza porta inviolata in Champions League in questa stagione, mentrePericolo dell’Eden Non ha partecipato alla riunione.

tutto sotto controllo, re europei Ha molte occasioni, ma Benzema non riesce a sfondare il muro di Alisson fino al 78′, approfittando di un passaggio per strappare palla a Vinicius, dopo un meraviglioso passaggio filtrato da Eduardo Camavinga attraverso la difesa inglese.

Ma il marcatore Il francese si è accigliato subito dopo aver segnato: è tornato da un lieve infortunio alla caviglia dopo aver saltato una settimana, e nove Du Real ha chiesto un cambio di passo e si è allontanato. “È un dolore lieve, bussante, niente di grave“parente KB9 dopo la partita.

IL casa Bianca Con il Napoli è diventata l’ultima squadra ad accedere ai quarti di finale di C1, e conoscerà l’avversario per il prossimo turno durante il sorteggio di venerdì a Nyon (Svizzera).

Nell’altro incontro della serata, il Napoli ha marciato ancora una volta contro l’Eintracht Francoforte: vincendo 0-2 all’andata, le azzurre hanno vinto 3-0, grazie soprattutto a una doppietta. Vittorio Osimhen.

Con Napoli, Inter e Milan, l’Italia avrà tre rappresentative ai quarti di finale per la prima volta dal 2005-2006, contro nessuna nelle ultime due edizioni.