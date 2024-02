Ciclismo. Giro del Ruanda – Jonathan Restrepo conquista la terza tappa, Rindrink in giallo

IL Giro in Ruanda Guadagnato più in alto questo martedì. La terza fase è stata contestata 140,3 km tra Howie W Rusizi ha offerto un percorso impegnativo con non meno di sei difficoltà gradate fino al punto medio – alcune con picchi superiori a 2.500 m – prima dell'odierna Peace Justice, la salita di Boumazi (7,3 km, grado 5,1%), la cui vetta è a 15 km dall'arrivo. . Al termine di una corsa molto vivace, un gruppo di una quindicina di corridori si è conteso la vittoria nella gara di velocità, il più veloce dei quali è risultato Jonathan Restrepo ! Vero specialista dell'evento africano – è la settima volta che alza le braccia lì in 4 presenze – il colombiano Squadra Polti Cometagià vincitore dell'ultima tappa di Giro della Colombia 10 giorni fa con la sua selezione davanti al britannico Giuseppe Blackmore (Israele-Premier Tech). Giovane olandese Pipino Rendrink (Team Soudal Quick-Step Devo) con indosso la maglia gialla di leader.

In precedenza abbiamo assistito a gare piuttosto sfrenate, soprattutto sulle numerose salite del tracciato. La fuga mattutina si è rivista molto prima della fine, soprattutto dopo l'attacco a sorpresa del maglia gialla Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech), che ha provato a prendere il comando in discesa poco dopo la metà del percorso. Ma l’israeliano ha poi avuto un problema meccanico e alla fine è stato lasciato indietro. Sotto lo slancio Soudal Quick Step Defo Teamil gruppo è esploso sulla difficoltà finale, con un gruppetto ancora unito in vetta. WILLIAM JR.LISTERV Ha tentato la fortuna una volta superato, ma il giovane belga è stato raggiunto poco prima del traguardo. Con una gara veloce a piccoli gruppi di cui si conosce già l'esito…