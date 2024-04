Dopo Solo Leveling, questo anime webtoon ritorna nel 2024: la seconda stagione dell'affascinante gruppo K-pop NiziU.

Gli adattamenti anime di Webtoons hanno avuto un grande successo di recente, e questa tendenza probabilmente continuerà con l'uscita della nuova stagione del popolare anime questa estate. Inoltre, il gruppo femminile coreano NiziU è responsabile dei titoli di coda e non vediamo l'ora di vedere cosa succederà!

Il crescente successo dei webtoons

per molti anni, manhwas O webtoons Divenne sempre più popolare in Occidente, arrivando a competere con… Manga Per una semplice, buona ragione: è distribuito gratuitamente. Questi fumetti coreani sono spesso pubblicati su piattaforme come Mai O Continuaredivenuto popolare grazie alla creazione di applicazioni mobili che facilitano la lettura portatile, ma anche grazie alle traduzioni ufficiali che offrono Webtoon in diretta.

Inoltre, il webtoons È diventato così popolare che alcuni sono l'argomento Adattamenti animatiPiace Insediamento unico Che recentemente ha guadagnato un gran numero di fan. Ma prima Insediamento unicoera lì Torre di DioE manhwa Pubblicato prima Mai Dal 2010, che ha beneficiato della modifica nel 2020. Prodotto da Film di animazione comunicativa È stato trasmesso in tutto il mondo da Crunchyrollla prima stagione di Torre di Dio È stato un enorme successo, il che non sorprende visti i risultati ottenuti 5 milioni di lettori di webtoon. Ma ciò che sorprende è il divario tra la prima e la seconda stagione, la cui uscita è prevista solo per ora quest'estate…

Qualcosa di nuovo per la Torre di Dio

Ci sono voluti più di quattro anni per ottenerlo, ma la seconda stagione di Torre di Dio Non era così vicino! prodotto da Studio della risposta Dovrebbe uscire Luglio 2024La stagione si intitola “Il ritorno del principe”. Come suggerisce il nome, si concentrerà sul secondo arco narrativo manhwa Presto Amir Jihad (O Zahard dopo la traduzione). A parte questo, sono state rilasciate poche informazioni sull'anime, ma recentemente sono state rilasciate nuove immagini Crunchyroll Per accompagnare l'annuncio del gruppo K-pop nizio :

E sì no Bambini randagi Non tornerà per comporre i titoli di coda per la seconda stagione di Torre di Dio. Invece lo è nizioun altro gruppo dell'agenzia JYB intrattenimentoche si prenderà cura di lui Apertura E basato su fine Da “Il ritorno del principe”. Il gruppo femminile di nove membri si è formato nel 2020 dopo la fine del reality show di sopravvivenza Progetto NizziHanno ottenuto un grande successo in Giappone con il loro primo album. Possiamo solo sperare che le loro prossime canzoni gli rendano giustizia Torre di Dio !