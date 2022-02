Squeezie répond aux propos de Cyprien sur leur passé commun: “Je n’en ferai pas une affaire publique”

Ce dimanche, lors d’une FAQ avec ses internautes, Cyprien révélait pourquoi on ne le voyait plus avec Squeezie alors que les deux célèbres youtubeurs avaient pour habitude de collaborer par le passé.

“Depuis deux ans et demi, Lucas m’a enlevé de sa vie. Plus de nouvelles… Ce n’était pas mon choix. Je pense qu’il a voulu évoluer, sans m’avoir dans son entourage. Je ne vais ” pas vous mentir, ça a été dur à encaisser, mais je dois me faire une raison. Aujourd’hui, je rebondis. je ne l’ai pas choisi, ca ne sert à rien d’en avoir honte, il resteya qui roule . Je sais que certes d’entre vous vont être déçus mais dites-vous que vous ne le serez jamais autant que moi”, expliquait-il à ses followers, lui qui a été papa récemment.

Squeezie, par un semplice tweet, a répondu à ces propos qui ont beaucoup fait parler afin de chiarifica la situazione.

“Il ya deux ans, je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m’appartiennent, iniziare Squeezie. Comme vous et lui, je suis attristé par la situazione. Je rimpianto que nos discussioni privées de l’année dernière n’aient pas suffit à apaiser les Chooses. De mon côté je n’en ferai pas une affaire publique. Notre relationship a été unique et précieuse, je lui suis et serai à jamais reconnaissant mais il arrive parfois que deux personnes évoluent différemment. J’espère que vous saurez vous montrer rispettoueux vis à vis de nos choix rispettoifs et je souhaite beaucoup de bonheur à Cyprien dans sa nouvelle vie de père”, a écrit le youtubeur aux 16 million d’abonnés.