La serie Avatar di Netflix è stata appena rinnovata e sta affrontando brutte notizie

con Avatar: L'ultimo dominatore dell'ariaNetflix ha anticipato un nuovo adattamento live-action della popolare serie animata. Tuttavia, gli spettatori non si sono rassicurati quando hanno scoperto questa serie promessa nel 2018. La famosa piattaforma aveva tentato tentativi falliti a livello di live action (Death Note, Cowboy Bebop), ma questo ritorno di Avatar conferma che N è sulla strada giusta. A parte i fan più sfegatati, la riscrittura del cartone animato è stata generalmente così apprezzata da ricevere l'offerta di un rinnovo.

Netflix ha confermato che ci saranno altre due stagioni, ma gli spettatori non hanno molto da aspettarsi a lungo. In effetti, il futuro dello show sembra incerto dopo l'annuncio della partenza dello showrunner Albert Kim. Lo sceneggiatore lascia la serie live-action dopo aver gettato le basi per la prima stagione per dedicarsi ad altri progetti. La serie Avatar sarà invece affidata al duo Christine Boylan e Jabbar Raisani.

La serie “Avatar: The Last Airbender” di Netflix ha già visto ciò accadere

La prima è una regista nota per il suo lavoro nelle soap opera impatto, forte, c'era una volta, Il Punitore E recentemente, faccia da poker et al forte. Sarà accompagnata da Jabbar Raisani, direttore degli effetti visivi che ha già lavorato alla prima stagione della serie Netflix Avatar. Da parte sua, Albert Kim lavorerà allo sviluppo di nuovi progetti presso la Disney, in particolare la sua adesione alla serie Percy Jackson come produttore esecutivo, al termine del suo accordo con Netflix. Tuttavia, questo cambiamento potrebbe avere un impatto sulla produzione delle prossime due stagioniAvatar: L'ultimo dominatore dell'aria. L'adattamento potrebbe subire ritardi, anche se Netflix non ha ancora menzionato l'argomento.

Annunciata nel 2018 da Netflix, la serie ha già superato le difficoltà con l'uscita dei creatori nel 2020. Brian Konietzko e Michael Dante DiMartino hanno preferito abbandonare il progetto a causa… “Differenze creative”Largo ad Albert Kim. La serie ha finalmente visto la luce sugli schermi nel febbraio 2024 ed è attualmente disponibile su Netflix. La prima stagione segue le avventure di Aang, un ragazzino e nuovo avatar che dovrà padroneggiare i quattro elementi (fuoco, aria, acqua, terra) per portare la pace nel suo mondo.