Sabato la principessa Kate Middleton farà la sua prima apparizione ufficiale da gennaio

In un messaggio pubblicato venerdì sera sui social media, la moglie del principe William ha fornito notizie sulla sua salute per la prima volta da quando la sua malattia era stata annunciata tramite video alla fine dello scorso marzo.

La persona che tutti considerano una risorsa affascinante per la famiglia reale, che non si vede in pubblico da Natale, è apparsa stanca dopo settimane di silenzio che hanno scatenato le speculazioni.

“Sto facendo buoni progressi, ma come sa chiunque abbia subito la chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti”, ha scritto Kate, 42 anni, nel post, insieme a una foto scattata all’inizio di questa settimana a Windsor al suo servizio.

E aggiunge: “Il mio trattamento è in corso e continuerà per diversi mesi”.

Ha annunciato nuovamente: “Non vedo l’ora di partecipare alla parata del compleanno del re questo fine settimana con la mia famiglia, e spero di poter partecipare ad alcuni eventi pubblici quest’estate, anche se so di non essere ancora fuori dai guai”.

“Kate Middleton potrebbe non tornare mai più al ruolo in cui la gente la conosceva.”

Apparizione sul balcone?

Poco prima di annunciare ufficialmente di avere un cancro, una foto della principessa con i suoi figli, pubblicata sui social, ha suscitato polemiche.

La foto non è stata pubblicata dalle principali agenzie di stampa internazionali, inclusa l’AFP, perché era stata manipolata digitalmente, riaccendendo le speculazioni sulla salute della principessa, nonostante le scuse scritte pubblicate dal palazzo.

Tuttavia, Kensington Palace non ha mai annunciato lo stato di salute di Kate e non sappiamo nemmeno che tipo di cancro abbia.

Durante alcuni dei suoi impegni pubblici, anche il principe William è rimasto conciso, confermando ad esempio solo a metà maggio che era “in buone condizioni” durante una visita alle isole Scilly, al largo del sud-ovest dell’Inghilterra.

Kate non ha specificato nella sua lettera come intende partecipare alla festa di compleanno del re, che tradizionalmente si tiene a giugno, anche se il suo compleanno cade a novembre.

Non ha detto se sarà al fianco della famiglia reale nella tradizionale apparizione sul balcone di Buckingham Palace.

Quest’anno Carlo III, anche lui malato di cancro, parteciperà alla parata militare delle Truppe di Colore a bordo di una carrozza e non a cavallo come annunciato di recente dal palazzo.

Carlo riprese le sue attività pubbliche alla fine di aprile, ad esempio si recò in Francia all’inizio di giugno con la regina Camilla per celebrare l’80° anniversario dello sbarco in Normandia.