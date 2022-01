Dopo l’incidente sugli sci, l’ex signorina si è ammalata

Come sapete, qualche giorno fa Sylvie Teller ha trascorso una vacanza in montagna. Infatti, dopo l’elezione del nuovo Miss Francia 2022, Diane Lear, direttrice del comitato, ha approfittato delle feste di fine anno per infilarsi all’aria aperta. Sfortunatamente, il suo soggiorno non è andato come previsto. Ho avuto una caduta abbastanza grave e ho dovuto stare fermo per diverse settimane. Qualcosa di molto difficile per lei è sempre in viaggio! E durante il periodo di convalescenza, il destino continuò, perché anche lei si ammalò…

Sylvie Teller: un periodo complicato per una signorina preside

Certo, Sylvie Teller non è stata così fortunata alla fine dell’anno! Per fortuna sabato 11 dicembre le elezioni sono andate bene. Anche se saluta la bellissima bionda Amandine Petty, accoglie comunque una bellissima mora. La sua nuova figliastra sembra essere molto matura e a suo agio sui televisori, quindi il suo anno come Miss Francia dovrebbe essere tranquillo. Rilassata, Sylvie Teller approfitta della ricreazione scolastica per andare un po’ a sciare… Sta scendendo un pendio, è la tragedia, cade violentemente. I follower possono vedere sul suo account Instagram Diverse foto della sua gamba bloccata con un gesso o di lei in ambulanza. Ho scritto queste poche parole: “E così finisce la mia stagione sciistica”, prima di aggiungere: “Amici pattinatori, attenti alle ginocchia”.

Inoltre, mantiene il suo sorriso e il suo ottimismo in tutte le circostanze, come si vede nelle immagini. Inoltre, ha ricevuto un commento molto sconvolgente sul suo sfortunato incidente. L’ex Miss Francia ha partecipato Questo è un pessimo messaggio per gli iscritti al suo canale.

Ferito gravemente dopo essere caduto!

Pochi giorni dopo, Sylvie Teller ha rivelato la diagnosi dei medici che lo hanno curato. Questo non è carino! Possiamo dire che non se l’è persa! ” La mia prima valutazione delle mie acrobazie alpine… Rottura del legamento crociato anteriore interno, in attesa di una risonanza magnetica per vedere se il menisco è ferito. Insomma, non me lo sono perso‘, ha detto di Sylvie Teller. Subito dopo, lei ha indicato che era così “Aspettando una risonanza magnetica per vedere come è la sua cartilagine articolare.”

Sylvie Teller è sconvolta per questo maledetto virus…

Sylvie Teller ha continuato per alcuni giorni ad approfittare del paesaggio e dell’aria di montagna con la sua famiglia. Ma era molto turbata e noi la capiamo. Inoltre, è molto dinamico, è in qualche modo simile a tutte le professioni. È difficile per lei stare ferma e lei lo adora! Sì, lei ama la sua vita veloce. Quindi, rimanere coerente per lei è piuttosto complicato. Ecco cosa dirà ai suoi follower: Per me il movimento è vita ed è una sensazione travolgente di non essere in grado di stare in piedi da soli«.

Inoltre, questo incidente ha completamente sconvolto i suoi piani. Sylvie Teller, infatti, aveva programmato un altro viaggio, questa volta al sole con il suo gentile tesoro. Una fuga romantica per prendere un po’ di vitamina D, lontano dal grigio e dal freddo. Ma il destino ha deciso diversamente… Alla fine, ha deciso di tornare alla sua residenza parigina in ambulanza e ha cancellato il suo prossimo volo.

E come diciamo spesso, è la legge della catena! Quando metti il ​​dito sull’ingranaggio, non ne uscirai subito. In effetti, questo martedì 4 gennaio 2022, condivide un nuovo annuncio che sconvolge la sua vita quotidiana di madre. La sua tata ha contratto il Covid-19. ” Immagina che la povera Sarah non sia qui perché ha preso il Covid durante il 31 con i suoi amici.Sylvie Teller finisce per parlare con gli insegnanti della scuola: Quindi è una settimana in cui ringrazio la civica e gli insegnanti per la riapertura delle classi…«