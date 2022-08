Salman Rushdie: un simbolo colpito

Il famoso scrittore di origine indiana è stato aggredito con un coltello a New York. Per 33 anni, la dimensione letteraria è stata offuscata da una visione riduttiva del lavoro esuberante e generoso.

Scritto da Pierre Maury e Baudouin Los



Pubblicato il 08/12/2022 alle 22:26 Tempo di lettura: 5 minuti



DottPugnalate furiose ha ricevuto da qualcuno apparso davanti a centinaia di spettatori il 12 agosto quando aveva appena preso posto sul palco: la vita di Salman Rushdie è cambiata di nuovo, questa volta a New York dove ha vissuto di più. di due decenni. All’epoca in cui furono scritte queste righe, non si sapeva se il famoso scrittore britannico e americano di origine indiana sarebbe sopravvissuto all’aggressione della sua vittima.

Il suo destino disastroso si cristallizzò contro la sua volontà quando l’ayatollah Ruhollah Khomeini, la “Guida suprema della rivoluzione islamica”, pubblicò il 14 febbraio 1989 una fatwa (fatwa islamica) di Teheran che condannava a morte lo scrittore per blasfemia e apostasia dal suo libro. un romanzo Versetti satanici. Forse Salman Rushdie è stato il primo a essere sorpreso, poiché non ha mostrato alcun desiderio di attaccare frontalmente l’Islam.



