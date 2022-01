Questo consiglio incomprensibile che la figlia di Kate Middleton riceve a scuola

persone e re

Una bambina di 6 anni è soggetta a una regola ben precisa.

Re, uguaglianza e fratellanza. Questo potrebbe essere l’emblema non ufficiale della principessa Charlotte sui banchi di scuola. Registrata presso il prestigioso Thomas Battersea come suo fratello George, la figlia di Kate Middleton e del principe William è stata istruita in relativamente anonimato. Se la qualità curriculare di questa istituzione londinese non può essere messa in discussione a € 9.000 a semestre, la regola solleva interrogativi. Si scopre che un bambino di 6 anni non avrà un migliore amico.

“È una piccola scuola fantastica perché enfatizza davvero la gentilezza. Questa è una cosa molto importante nell’istituto. (…) Ci sono cartelli ovunque che ti ricordano di essere gentile, questa è la filosofia della scuola. Non ti incoraggiano ad avere amici migliori”., ha recentemente rivelato la giornalista Jane Moore. La scuola farà un punto d’onore per tutti i bambini, reali o meno, di sentirsi inclusi. “C’è una regola per cui se tuo figlio sta facendo una festa, a meno che tutti i bambini della classe non siano invitati, non fai inviti alla classe, e penso che sia una cosa molto buona perché non dai alla classe inviti. Non sentirti escluso”, lei ha aggiunto. I genitori in particolare saranno coinvolti e Cambridge, nonostante il loro fitto programma, non fa eccezione.