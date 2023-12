Dopo che i volti degli ostaggi israeliani sono scomparsi, è emersa una teoria: gli abitanti di Gaza si sono infiltrati in Israele durante l’attacco di Hamas?

Il 7 ottobre, quando Hamas è arrivato alle porte del Supernova Music Festival, la qualità di Argamani era presente. Quando è stato diffuso il video del suo rapimento, è diventata rapidamente il volto degli ostaggi israeliani. In queste foto lo vediamo in difficoltà, mentre tende la mano mentre viene trasportato su una moto. Sentiamo le sue urla, le sue lacrime, la sua paura.

Ma oggi, nonostante diverse donne civili siano state rilasciate dopo la tregua di novembre, la giovane donna non è ancora stata ritrovata.

E così, con questa strana scomparsa, è emersa un’altra teoria: non sarebbe stato Hamas a rapire una specie argamaniana. Come riportato da NBC News e The Times of Israel, la giovane donna è stata rapita da una folla di civili a Gaza.

Analisi accurata delle immagini

Quando la giovane donna è stata rapita, tutti hanno concluso che fosse uno degli ostaggi catturati durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Ma NBC News ha deciso di avanzare un’altra ipotesi dopo aver analizzato tutte le piste che circondano il rapimento di Noa Argamani. Per fare questo sono stati compilati tabulati telefonici, immagini satellitari, messaggi, nonché le persone presenti per capire cosa potesse essere successo alla giovane e al suo fidanzato, e poi presenti con lei.

Innanzitutto, le lettere scambiate tra Noa e i suoi parenti danno il tono alle ultime ore di libertà della giovane donna. Il primo indizio: una foto inviata alle 7:46. Noa fece il segno della pace con la mano, sorridendo, volendo essere rassicurata. La foto è stata scattata dal suo amico Uri Chernyakhovsky. È stato ucciso durante l’attacco.

Testimonianza di un giovane dj presente ad un festival israeliano attaccato da Hamas: “Un incubo”

Alle 8,10 arriva un altro messaggio: «Non posso uscire», scrive a un’altra amica. Lui risponde: “Nasconditi e dimmi che stai bene”. Silenzio per circa un’ora. Alle 9:08 invia la sua posizione a questo amico. “Spero che qualcuno venga a salvarci.”

Segue il selfie inviato da Avinatan Or, l’amico di Noah. Nella foto, inviata alle 9:24 ad un altro amico, si vede la giovane rannicchiata in posizione fetale, nascosta dietro una balla di paglia. “È pazzesco qui”, ha scritto. Ha aggiunto alle 9:32 che 20 persone stavano cercando i nascosti per “picchiarli”. “Hanno trovato le persone e le stanno uccidendo una per una”, ha detto in seguito. Il suo ultimo messaggio è stato alle 10:19. Poi ringrazia l’amico per averlo avvertito dell’imminente arrivo delle autorità.

Alle 10:27 Noa Argamani ha inviato il suo ultimo messaggio in risposta a un amico che spiegava che diverse persone erano riuscite a lasciare il luogo del festival in auto. “Non abbiamo una macchina”, ha scritto. Poi la radio tacque.

Poi arriva l’analisi delle immagini. Secondo l’ombra del sole sulla zona circostante, Noah e il suo ragazzo, anch’egli apparso nel video, sono stati rapiti a mezzogiorno, poche ore dopo l’inizio dell’attacco di Hamas.

Inoltre, anche gli ufficiali militari israeliani hanno analizzato il filmato e hanno stabilito che gli uomini che hanno rapito Noah nel video non apparivano armati o indossavano uniformi militari, indicando che potrebbero essere stati abitanti di Gaza che hanno approfittato dell’attacco di Hamas per entrare in Israele.

Teoria fragile?

Ci sono però diversi elementi che contraddicono questa ipotesi. Innanzitutto, Hamas ha pubblicato il 7 ottobre sui social media un video della giovane donna. In questa foto, Noah è seduto sul divano e beve una bottiglia d’acqua. Dietro di lui ci sono due persone scalze.

Inoltre, il Canale 12 israeliano ha fornito ulteriori informazioni, come riportato da The Times of Israel. In effetti, diversi ostaggi rilasciati avrebbero dichiarato di aver visto Noè durante la loro prigionia. Ciò potrebbe significare che è stata trasferita ad Hamas dopo il suo rapimento, ma nulla lo conferma, poiché nessuna fonte ufficiale ha commentato questa informazione.

Oggi la famiglia di Noa Argamani ha fretta di rivedere la 26enne. Sua madre, Leora Argamani, infatti, soffre di cancro al cervello. “Non so quanto tempo mi resta. Vorrei avere l’opportunità di vedere Noah a casa”, ha detto in un video pubblicato sui social network. “Noah, voglio dirti che se non lo faccio ci vediamo, sappi che abbiamo fatto tutto il possibile per lanciare Release you rapidamente. La madre di Noah concluse dicendo: “Tutto il mondo ti ama”.