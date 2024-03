Dopo aver annunciato il suo infortunio, un dirigente dei Devils ha saltato le ultime due partite della sua squadra e potrebbe saltare le amichevoli del Belgio – All Football

Il Diavolo Rosso non ha segnato con Al-Shabab per la seconda volta consecutiva. Una settimana prima della selezione di Domenico Tedesco non circolavano informazioni riguardo le sue condizioni di salute.

Ma dove è andato Yannick Carrasco? È stato riferito che il 30enne Red Devil, che si è unito all'Arabia Saudita e ad Al-Shabab a settembre, era assente dalla lista delle partite durante le ultime due partite della sua squadra, a causa di un infortunio. Al momento non circolano informazioni precise sulla gravità dell'infortunio dell'esterno sinistro, che ha giocato da titolare 15 delle 16 partite di campionato prima dell'inizio dello scorso marzo ed è stato assente due volte di seguito. Yannick Carrasco sarà nella rosa di Domenico Tedesco? A una settimana dalla selezione di Domenico Tedesco per la squadra di marzo, durante la quale i Devils si recheranno in Irlanda e Inghilterra, le notizie non sono proprio rassicuranti per Carrasco. Ma l'ex giocatore dell'Atletico Madrid era in buona forma. Con sette gol e quattro assist in poco più di 1.500 minuti di gioco, il Diavolo è il giocatore più clinico della sua squadra ed è anche un giocatore indispensabile agli ordini di Tedesco.

