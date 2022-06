Felice Matzo rivolge le sue prime parole all’Anderlecht: “Rispetterò l’identità del club”

Il suo obiettivo è duplice. “Soprattutto l’idea è quella di vincere titoli. Che sia in coppa o in campionato: l’Anderlecht deve avere ambizione. Allo stesso tempo, voglio continuare il progetto che qui si è creato in questi anni. Il club e da Vincent Kompany. Ovviamente ho la mia filosofia di allenatore, ma soprattutto voglio rispettare l’identità di questo club. Voglio che i nostri tifosi si riconoscano nel nostro calcio”.

Dice in particolare.

Per il nuovo allenatore dei Mauves, l’integrazione giovanile è un punto importante del suo progetto. “Significa anche che attribuiamo grande importanza al calcio offensivo e all’integrazione dei giovani giocatori nel core. La squadra A è semplicemente enorme. Voglio darle l’attenzione necessaria e creare un buon equilibrio, perché allo stesso tempo tutti sanno che i risultati sarà molto importante”.