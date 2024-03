Il belga “Senza Molto Talento” che ha avuto un grande successo con Clement

Se alcuni giocatori esplodono sullo schermo, altri fanno carriera un po' più lontano dai riflettori. Ciò non significa che siano meno esperti in questo problema.

Tra i giocatori spesso sottovalutati ce n'è uno che sta facendo un'ottima stagione. L'ex Genkois Cyriel Dessers ha trovato il suo posto nei Glasgow Rangers e nel progetto di Philippe Clement.

“Sono stato molto felice di firmare per i Rangers. Volevamo tutti costruire qualcosa di grande con la squadra. Ma l'inizio di stagione è stato difficile. Siamo riusciti a invertire la tendenza negli ultimi mesi. Lo si vede quando il club è facendo bene.” “Può realizzare grandi cose. È qui che si vede la grandezza e la forza dei Rangers”, spiega il giocatore RTBF.

“Mi ha reso più forte”

Deser spiega che il fatto di non essere un grande talento lo ha aiutato ad arrivare dove è adesso: “Non sono mai stato considerato un grande talento e questo mi ha reso più forte. Questo mi ha permesso di essere quello che sono oggi. Una carriera non è così .” Uno sprint, ma una maratona. Penso che la mia carriera ne sia l’esempio perfetto. Grazie a mia madre e mio fratello sono arrivato dove sono oggi. Vengo da un piccolo villaggio e la cosa divertente è che ci sono più mucche che persone. Ma è qui che sono cresciuto come calciatore e mi sono innamorato del calcio.

“Sono diventato un calciatore professionista molto tardi e ho visto l'altro lato della vita. Ecco perché cerco di godermi questi momenti speciali nel calcio. Dopo la mia carriera, il calcio è chiaramente per me”. , nuove culture. E imparare cose nuove da loro.

“Aveva già le basi e non gli ho insegnato niente – spiega Hendrik Swerten, uno dei suoi primi allenatori -. Cyril esagera quando dice che gli ho insegnato tutto. È un calciatore di Samba e il modo in cui si muove è sorprendente. “