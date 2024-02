Dopo aver annullato il suo piano di compensazione, Elon Musk vuole trasferire Tesla in Texas | mondo

“Il voto pubblico è inequivocabilmente a favore del Texas!” Tesla avvierà immediatamente una votazione degli azionisti per spostare il suo stato di costituzione in Texas, che determinerà dove è registrata la società, ha postato il miliardario sul suo social network X (ex Twitter), in un messaggio pubblicato nella notte tra mercoledì e mercoledì. Giovedì.

Il Delaware è lo stato preferito da molte aziende per registrarsi, perché lì le procedure di registrazione sono semplificate. Resta anche la possibilità per le aziende di stabilire la propria sede in un altro Stato, come nel caso di Tesla, che dalla fine del 2021 ha sede in Texas. In un messaggio precedente, mercoledì, l'uomo più ricco del mondo ha chiesto ai suoi abbonati su X per votare su questo argomento Trasporti

Informazioni “false” e “fuorvianti”.

Martedì un giudice della corte dello stato del Delaware, negli Stati Uniti orientali, si è pronunciato a favore di un azionista della società automobilistica Tesla, che ha chiesto la cancellazione del piano di compensazione concesso nel 2018 al suo presidente, Elon Musk. Nel dettaglio, questo piano prevedeva l'assegnazione delle azioni Tesla di Elon Musk sulla base del raggiungimento di diversi obiettivi in ​​un periodo di dieci anni. Quando è stato adottato è stato stimato a 56 miliardi di dollari.

Il giudice ha ritenuto che gli azionisti abbiano ricevuto informazioni “false” e “fuorvianti” sul consiglio di amministrazione e sul comitato per le remunerazioni – molti dei cui membri erano vicini al miliardario da 15-20 anni – prima dell’assemblea generale durante la quale si è tenuta questa sessione . Il piano è stato approvato. READ RTL Info - Pronti per il 100% elettrico?: i brand che vogliono abbandonare il motore termico entro il 2030

Secondo il denunciante, l'uomo d'affari sudafricano dettava le sue condizioni a dirigenti che non erano sufficientemente indipendenti per opporsi, dati i loro rapporti con lui o i loro interessi personali. In risposta, il miliardario ha postato sul social network X: “Non individuare mai la sede della tua azienda nel Delaware”.

Oltre al quartier generale di Tesla, il Texas ospita anche una delle enormi fabbriche della casa automobilistica. Giovedì alla Borsa di New York, le azioni Tesla hanno perso l’1% a metà sessione, a 185 dollari, dopo aver perso oltre il 2,2% il giorno prima.

