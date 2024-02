Azioni statunitensi da tenere d'occhio a Wall Street (aggiornato) – 02/02/2024 alle 15:00

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones .DJI ( -0,06 %), mais une hausse de 0,39 % pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,74 % pour le Nasdaq .IXIC : * APPLE AAPL.O a fait état jeudi de ventes en Chine décevantes sur la période octobre-décembre, éclipsant un chiffre d'affaires et des ventes globales supérieurs aux attentes de Wall Street pour le trimestre. L'action recule de 2,6% en avant-Bourse. * META PLATFORMS META.O a annoncé jeudi un dividende pour la première fois, à l'approche du vingtième anniversaire de son réseau social Facebook, tout en faisant part d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, dans le sillage de ventes publicitaires solides lors des fêtes de fin d'année. L'action Meta grimpe de 16,4% en avant-Bourse. Dans son sillage, séance, Snap SNAP.N bondit de 6.1% et Pinterest PINS.N de 4,8%. * AMAZON AMZN.O a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, porté par la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud") et par les ventes en ligne durant la période des fêtes de fin d'année. L'action gagne 6,4% en avant-Bourse. * EXXON MOBIL XOM.N prend 1,5% avant l'ouverture après avoir affiché vendredi un bénéfice supérieur aux attentes, de 36 milliards de dollars pour 2023, porté par la hausse de la production de pétrole et de gaz. Par ailleurs, le groupe a exhorté jeudi des investisseurs activistes à renoncer à une proposition sur le climat que le géant pétrolier ne souhaite pas mettre au vote lors de l'assemblée générale prévue en mai. * CHEVRON CVX.N a fait état vendredi d'un bénéfice en forte baisse à 21,3 milliards de dollars pour 2023, les revenus liés à la production de pétrole et au raffinage ayant chuté. Le groupe a néanmoins annoncé qu'il augmenterait son dividende de 8% en signe de confiance. Le titre prend 1,6% avant l'ouverture. * TESLA TSLA.O va rappeler 2,2 millions de véhicules aux Etats-Unis, soit la quasi-totalité de ses voitures dans le pays, en raison d'une taille de police incorrecte sur les voyants d'avertissement, a annoncé vendredi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA). Le titre perd 1% avant l'ouverture. * INTEL INTC.O perd 1,3% en avant-Bourse après une information du Wall Street Journal selon laquelle le groupe de semi-conducteurs prévoit un retard dans son projet de 20 milliards de dollars de production de puces dans l'Ohio, évoquant un ralentissement du marché. * MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O - Le fabricant de puces a annoncé jeudi soir anticiper pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires inférieur aux attentes de Wall Street sur fond de faible demande de la part de ses clients qui se débarrassent de leurs stocks excédentaires. L'action abandonne plus de 3% dans les transactions hors séance. * MATTEL MAT.O - L'investisseur activiste Barington Capital demande dans une lettre adressée jeudi au fabricant américain de jouets de mettre en oeuvre de grands changements, notamment en recherchant des stratégies alternatives pour les marques Fisher-Price et American Girl, et en séparant le rôle de directeur général de celui de président. L'action bondit de 4% en avant-Bourse. * REGENERON REGN.O - Le fabricant de médicaments a battu vendredi le consensus pour son quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires qui a atteint 3,43 milliards de dollars, contre 3,29 milliards de dollars prévus. L'action avance de 2,8% en avant-Bourse. * BRISTOL-MYERS SQUIBB BMY.N gagne 2% en avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice ajusté et d'un chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre supérieurs au consensus des analystes. * CIGNA CI.N - L'assureur santé a relevé vendredi sa prévision de bénéfice pour 2024, des coûts médicaux moins élevés que prévu et une forte demande dans sa division de gestion des prestations pharmaceutiques l'ayant permis de dépasser le consensus sur le bénéfice du quatrième trimestre. Le titre prend 4,1% avant l'ouverture. * THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO.N - Le régulateur britannique de la concurrence a déclaré vendredi examiner l'accord de 3,1 milliards de dollars conclu par le groupe pour racheter la société de biotechnologie OLINK HOLDING OLK.O . * CHARTER COMMUNICATIONS CHTR.O chute de 7,7% en avant-Bourse après avoir annoncé vendredi que le nombre de ses clients à l'internet haut débit avait baissé de 61.000 au quatrième trimestre, contre une hausse de 17.290 attendue par Visible Alpha. * CLOROX CLX.N grimpe de 6,7% en après-Bourse à la faveur d'un relèvement par le fabricant de produits de nettoyage de ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)