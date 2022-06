Il fondatore di Mithra Francois Fournieri lascia il consiglio di amministrazione

di Belga

Inserito il 20/06/2022 alle 08:23 Tempo di lettura: 2 minuti



IlIl fondatore di Mithra, Francois Fournieri, ha rassegnato le dimissioni da amministratore non esecutivo. La società, specializzata nella salute delle donne, ha dichiarato lunedì che la decisione del principale azionista della società si basa su ragioni personali.

« Au sein de l’année écoulée, j’ai travaillé en étroite concertation avec le CEO et les adminstrateurs afin de transférer au mieux toute ma connaissance de cette entreprise que j’ai dirigée pendant 22 ans», esplicita Mciténi. “Sono assolutamente convinto che abbiano tutte le carte in regola per supportare le prossime fasi strategiche dell’azienda, in particolare la conclusione di un accordo di partnership commerciale per Donesta (terapia ormonale) nei prossimi mesi. Voglio dedicare le mie energie e la mia esperienza come un imprenditore ad altri progetti professionali”.

Il Consiglio di Amministrazione di Mithra è ora composto da nove membri (5 indipendenti e 4 non indipendenti).







raccolta fondi

La società ha successivamente annunciato l’intenzione di raccogliere fondi per un importo complessivo di almeno 20 milioni di euro attraverso un collocamento privato di nuove azioni ordinarie solo a determinati investitori professionali, qualificati, istituzionali e altri privati. La quotazione di Mithra alla borsa di Bruxelles sarà sospesa in attesa dei dettagli del collocamento privato, identifica Liegi.

I suoi funzionari affermano di aver già assicurato impegni di sottoscrizione da alcuni degli azionisti esistenti e nuovi investitori a lungo termine (tra cui Alychlo NV (Marc Coucke), Scorpiaux BV (Bart Versluys), Glenernie Capital, Professor Foidart, Noshaq, Sriw e Stijn Van Rompay ), per complessivi 21,9 milioni di euro, subordinatamente a determinate condizioni.







L’importo finale dell’aumento di capitale può superare i 20 milioni di euro.