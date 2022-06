Dopo 15 anni, il primo episodio svela il suo ultimo segreto

Assassin’s Creed Nome, il migliore della saga?

L’episodio 1 della licenza ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dei fan. Quando la saga si estende su dieci anni ed episodi, la nostalgia a volte sembra più forte del resto, con più giocatori che considerano l’opera di apertura. La parte superiore della licenza.

Assassin’s Creed ne è un buon esempio. Molti fan la pensano così Il primo episodio batte gli ultimi lavori degli autori, ovvero Origins, Odyssey e Valhalla. Il gioco a cui tengono ha appena rivelato il suo ultimo segreto.

Assassin’s Creed 1 ti ha fatto cavalcare un umano

Impariamo grazie a Charles Randall, che ha lavorato all’IA per il primo gioco di Assassin’s Creed L’ultimo segreto del gioco.

Il cavallo in Assassin’s Creed 1 era solo uno scheletro umano contorto e rotto, perché la nostra serie di gadget era bipede solo in 3DS Max. Complimenti ai fantastici animatori e tecnici che sono riusciti a far sembrare questo ragazzo un cavallo! »

Sì, gli sviluppatori a volte devono ingannare se stessi per aggirare i limiti tecnici. Ricorda quella prima nebbia la collina silenziosa Non aveva un posto dove stare. Konami lo ha integrato in modo da non dover visualizzare set e cose da remoto e ordinare troppo da PS1.

In un altro tweet, Charles Randall rivela che il braccio mancante di Malik è in realtà… Modello di braccia conserte nel bicipite. Potremmo non aver finito di imparare gli strani segreti sui gloriosi soprannomi del passato.