Controllori HMI: Un vantaggio significativo per gli operatori industriali

HMI è l’acronimo di human-machine interface e si riferisce all’interfaccia tra la macchina e l’utente. Mentre “interfaccia” è un’espressione ampia che copre una vasta gamma di tecnologie, tra cui apparecchiature per ufficio, computer industriali, lettori MP3 ed elettrodomestici, l’HMI si concentra principalmente sul controllo dei processi e sulla produzione. Le aziende possono incrementare la produttività utilizzando un centro di controllo altamente intuitivo con una HMI.

In questo blog parleremo del significato di HMI, dei suoi diversi tipi, delle sue applicazioni e di molto altro ancora. Continuate a leggere per ottenere informazioni dettagliate.

Una discussione dettagliata sull’HMI

L’elettronica viene utilizzata nei prodotti di interfaccia uomo-macchina per azionare e segnalare molti tipi di sistemi di automazione utilizzati in ambito industriale. Sono disponibili soluzioni HMI semplici con schermi di indicazione a LED di base, ma anche sistemi HMI più complicati con touchscreen e funzioni aggiuntive. I sistemi HMI devono essere abbastanza robusti da resistere alle condizioni più difficili. Devono essere resistenti alla polvere, all’umidità, alle temperature elevate, all’acqua e, in alcune situazioni, all’esposizione a sostanze chimiche nocive.

Diversi tipi di HMI

Gestore dei dati: Il gestore di dati è l’HMI ideale per le applicazioni che richiedono un feedback costante dal sistema aziendale o dai rapporti di produzione stampati. Il data handler deve essere sufficientemente ampio da includere rappresentazioni visive, grafici e riepiloghi di produzione e deve disporre di funzionalità quali il trending dei dati, la gestione degli avvisi, la registrazione dei dati e le ricette.

Sostituitore di pulsanti: Questo HMI ottimizza le operazioni di produzione centralizzando tutte le funzioni di ciascun pulsante.

Supervisore: Questo HMI è utile quando si lavora con sistemi MES o SCADA. L’overseer avrà probabilmente bisogno di numerose porte Ethernet e sarà dotato di Windows.

Vantaggi dell’utilizzo dell’HMI

Allarmi: Gli operatori dell’impianto possono utilizzare un HMI per visualizzare gli allarmi e individuare i malfunzionamenti delle apparecchiature, consentendo loro di reagire più rapidamente. Gli allarmi preventivi possono informare l’operatore prima che il sistema raggiunga un livello di emergenza. Gli allarmi possono anche essere utilizzati per tenere traccia di una serie di problemi e migliorare l’efficienza snellendo le operazioni industriali. Messaggistica uniforme: Gli operatori possono contare sui messaggi HMI per fax, pagine e altro ancora. Quando una macchina deve essere rifornita a causa di un basso livello di carburante, ad esempio, l’operatore viene avvisato automaticamente. Facilità di gestione dell’impianto: Le organizzazioni possono anche gestire ed eseguire le ricette senza sforzo grazie alla tecnologia HMI. I sistemi HMI utilizzano una grafica ad alta risoluzione per presentare una visione realistica delle attività di un impianto, consentendo agli operatori di controllare la struttura da una posizione centrale. Questo aiuta anche a risolvere eventuali problemi di sicurezza. Un operatore può controllare il monitor da lontano, senza dover entrare in aree a rischio. Stimolazione e test affidabili: I responsabili dell’impianto possono testare facilmente apparecchiature e dispositivi con l’aiuto di un’interfaccia HMI abilitata alla simulazione. I test possono essere eseguiti senza alcuna attrezzatura speciale in ufficio. Questa caratteristica migliora la produzione totale e riduce i tempi di avviamento. Riduzione dei costi: Centinaia di selezioni, pulsanti, spie e altri componenti possono essere sostituiti da un’interfaccia uomo-macchina, riducendo le spese operative. Questo riduce anche la necessità di cavi, pannelli e console aggiuntive. Migliore comunicazione: Utilizzando vari tipi di apparecchiature, l’HMI può anche aumentare le comunicazioni in tutta la struttura. Ciò riguarda l’applicazione di:

– Ethernet

– Flusso dei dati Plus

– DDE (scambio dinamico di dati)

– I/O remoto

– Porta seriale

Guida all’acquisto del giusto HMI

È ormai evidente l’importanza dell’HMI. Per chi ha intenzione di acquistarne uno, è importante rivolgersi solo a quei fornitori che sono autentici e offrono prodotti di qualità. A tal fine, il primo passo è quello di effettuare numerose ricerche di mercato. Una volta individuato il fornitore, è meglio contattarlo per rispondere alle sue domande e alle sue esigenze. I loro dettagli di contatto, come l’indirizzo e-mail o il numero di telefono, sono disponibili sul loro sito web. Se la loro risposta è soddisfacente, effettuate l’ordine e assicuratevi che vi offrano uno sconto sull’acquisto.

