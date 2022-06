Telegram lancia un’offerta a pagamento

Il servizio di messaggistica di Telegram offrirà presto un piano a pagamento. L’app di messaggistica, che ha costruito la sua reputazione sul rispetto della privacy dei suoi utenti, ha varcato la soglia dei 700 milioni di utenti mensili attivi. Per celebrare l’occasione, lancia la sua offerta Telegram Premium, un’offerta mensile di € 5,49.

“Questo abbonamento finanzia Telegram e ti dà accesso a funzionalità esclusive aggiuntive. Tutte le funzionalità di Telegram esistenti rimangono gratuite per tutti” Indica l’editore nella nota di rilascio dell’ultimo aggiornamento dell’app.

L’arrivo di questa offerta in-app a pagamento non è davvero una sorpresa. Poche settimane fa, Pavel Durov, presidente di Telegram, lo ha ufficializzato Un post pubblicato sul suo canale di discussione.

Indispensabile per supportare i costi di gestione dell’applicazione

Se qualcuno rischia di trattenersi, Pavel Durov ha pienamente giustificato la decisione di creare un’offerta Premium a pagamento, l’unica soluzione possibile secondo lui per soddisfare la richiesta degli utenti di revocare alcune restrizioni nell’applicazione.

“Molte persone ci hanno chiesto di aumentare ulteriormente i limiti esistenti, quindi abbiamo cercato modi per farti aggirare ciò che è già folle. Il problema è che se rimuoviamo tutti i limiti per tutti, i costi dei nostri server e il nostro traffico diventerà ingestibile. […]. Dopo averci pensato, ci siamo resi conto che l’unico modo per consentire ai fan più esigenti di ottenere di più mantenendo libere le nostre funzionalità esistenti era rendere questi limiti elevati un’opzione a pagamento. » Poi, lui ha detto.

Oltre a supportare finanziariamente il messenger, gli abbonati a Telegram Premium possono aggirare le principali limitazioni della versione gratuita dell’app. Possono, ad esempio, scambiare file di dimensioni fino a 4 GB e usufruire di download più rapidi senza limiti di velocità. Questa offerta a pagamento ti consente anche di iscriverti a un massimo di 1.000 canali di chat e di connetterti a quattro account da qualsiasi app. Grazie a lui, puoi anche organizzare i tuoi scambi in cartelle, salvando fino a 20 link personalizzati nel formato t.me Generale o per salvare 400 GIF e 10 adesivi nei preferiti. Inoltre, un abbonamento Telegram Premium consente di trascrivere i messaggi vocali in testi, soprattutto essendo libero da qualsiasi pubblicità nell’applicazione.

