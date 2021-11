‘Domani è nostro’ prima del 17 novembre 2021: Eric, arrestato presunto assalitore di Rebecca, compra la casa di Victor da Moreno

Pubblicità

“Tomorrow is Ours” in anticipo con il riepilogo dettagliato dell’episodio 1059 per mercoledì 17 novembre 2021- Nella tua serie quotidianae Il presunto aggressore di Rebecca viene arrestato, Audrey e la sua famiglia fanno una sorpresa a Lizzie e Moreno acquista la casa di Brunet.

La sinossi completa dell’episodio 1058 di domani è per noi a partire da martedì 16 novembre 2021. Anche connesso. Una lettura piacevole.

Il domani è nostro »Un riassunto dell’episodio 1059 del 17 novembre 2021 e dei suoi spoiler

Lizzie vede il suo sogno trasformarsi in fumo

Apollo ha la sua roba pronta. Sta per lasciare il liceo quando Lizzie gli va incontro. L’adolescente gli ha chiesto se poteva dargli una lezione di canto il giorno dopo. Apollo gli dice imbarazzato che è appena stato espulso dal liceo. Ha ammesso con lei che non aveva mantelli. Lizzie non riesce a lasciarlo andare senza fare nulla. Apollo incontra poi François, che gli assicura di non averlo denunciato. L’insegnante di francese sa molto bene che gli studenti amano il loro insegnante di musica. François è sicuro che ci sia una soluzione per restare, ma Apollo si mostra rassegnato, pensando che i discepoli lo dimenticheranno presto.

Jack e Lizzie Against All Odds Mona hanno portato il caso del loro insegnante a Chloe. Ma se il regista capiva il loro punto di vista, allora Apollo non aveva i certificati necessari. Inoltre, ha ricevuto un’e-mail anonima che lo condannava e l’amministrazione dell’università ne aveva una copia. Nel corridoio, Irene non perde ritmo nella loro discussione. Dopodiché, Chloe chiamò al telefono il rettore dell’università. Non si sa ancora se sarà accusato. Chloe sospetta che Erin abbia inviato questa e-mail anonima.

Così Lizzie vede i suoi sogni svanire dopo la partenza di Apollo. È sconvolta… Audrey la incoraggia a resistere. Ha intenzione di fare un’attività secondaria per pagare le lezioni di canto di sua figlia. Ma Lizzie rifiuta perché sua madre si sta già sacrificando per loro e sente che sarebbe ingiusto nei confronti dei suoi fratelli.

Per incoraggiare Lizzie, la sua famiglia ha preparato una piccola sorpresa per lei. Organizzano un concerto improvvisato sulla spiaggia. Lizzie canta la canzone di Viani “Ghadana”, che non è altro che la canzone dei titoli di coda della serie. Il domani è nostro. Accompagnata dai suoi fratelli alla chitarra. Bel momento.. Lizzie applaude i suoi passanti.

Les Moreno presto in possesso

Christelle e Sylvain Moreno hanno deciso di assumere una nuova ricchezza e vestirsi secondo il loro stato d’animo. Per incontrare il venditore di casa che sognano di possedere, adottano per l’occasione un look molto particolare, un costume da motociclista, ma la loro nuova moto non è nemmeno iniziata. Moreno è costretto ad andare da Brunet con il carro dell’idraulico Silvano. Victor incontra Kristel e Sylvain. All’inizio pensava male. Poi è caduto rapidamente dai riflettori quando si è reso conto che Moreno aveva già vinto il jackpot e che erano interessati al suo elefante. Victor si scusa e per rimediare li filma nella sua villa.

Moreno ha ancora una cotta. Inganna Brunet facendolo vendere al prezzo che ha stabilito, ma Moreno non si lascia ingannare. Non solo non vogliono negoziare, ma chiedono una clausola di riservatezza. Moreno non vuole che le persone sappiano che sono i nuovi proprietari. Ma per Brunet, il suo apprezzamento ha un prezzo. Finiscono per accettare un certo importo. Moreno vuole trasferirsi la prossima settimana.

Il fan di Rebecca è stato arrestato

Rebecca non ha dormito una notte per paura che Sebastian tornasse per ucciderla. Così, quando il suo ex marito le fa visita in ospedale, lei non si rassicura e gli chiede se è venuto a finire quello che non è riuscito a finire ieri sera. Sebastian assicura alla sua ex moglie che non vuole ucciderla e ripete ciò che le ha detto ieri sera, ovvero che la ciotola è stata piegata. Ma Rebecca è sospettosa e chiede a Sebastian se è stato lui ad aggredirla al faro. Dopotutto, aveva promesso di accompagnarla e non è mai venuto. Sebastian descrive la sua ex moglie come paranoica. Afferma di essere stato assunto tramite videoconferenza come parte del suo lavoro. L’infermiera Cedric interrompe la loro discussione perché deve prendersi cura di Rebecca. Chiede a Xavier di lasciare la stanza.

Xavier Meffre è sotto pressione. Vive con Martin e Damien. Xavier spera che i due agenti di polizia portino avanti le indagini sull’aggressione alla sua ex suocera. Ma la polizia scientifica ha setacciato la scena dell’attentato e i tecnici non hanno trovato nulla di convincente. Quanto a Roxanne, fa ricerche sui social network. Xavier crede che a questo ritmo, la polizia non sarà mai in grado di chiudere il caso. Martin chiarisce al procuratore generale che non può radunare tutte le sue squadre intorno a questo caso, soprattutto perché la sua ex suocera sta andando bene, ha problemi più urgenti da risolvere ed è a corto di manodopera. Ma il procuratore generale afferma che non spetta a lui risolvere i problemi di personale, è lì per sovrintendere alle indagini. Ecco perché chiede a Martin di intensificare le sue ricerche sull’aggressore di Rebecca, che gli piaccia o no. Xavier finisce scusandosi con il comandante Constant. È particolarmente preoccupato che l’aggressore possa ricominciare ad attaccare Rebecca.

Non sentendosi al sicuro in ospedale, Rebecca firmò una rinuncia e lasciò la struttura senza poterlo dire a Rafael. Il suo telefono si è rotto quel giorno e lei non conosce il suo numero. L’avvocato cerca inutilmente di contattare la madre. Lascia un messaggio sulla sua segreteria telefonica dicendogli che non vuole che se ne vada. Raphael poi si precipita al cucchiaio ma Rebecca fa le valigie. Raphael fu profondamente colpito e disse a sua madre che voleva prendersi cura di lei e proteggerla. L’avvocato non riesce a lasciar andare sua madre e le suggerisce di venire a vivere con lei. Felice, Rebecca accetta. Rebecca trova bella la casa di sua figlia ed è molto orgogliosa del successo di Raphael.

Più tardi Rebecca ha organizzato una sfilata di moda con le sue due giovani figlie Camille e Maude in piscina. Hanno persino bug mod divertenti. Camille e Maud confidano in Rebecca che la loro madre, Raphael, ha bevuto dal suo ritorno.

Nel frattempo, l’indagine sull’aggressione di Rebecca ha accelerato. Roxanne si è imbattuta in un vecchio blog su Rebecca gestito da un fan locale, e scavando un po’ più a fondo, hanno scoperto che questo ragazzo aveva spesso una felpa da scimmia. Questo è Eric Forster (il fan che ha avvicinato Rebecca per strada), 55 anni e sconosciuto alla polizia. Martin e Norden procedono presto all’arresto di Eric. Una volta che l’appartamento è al sicuro, Xavier va lì. Da notare l’altare dedicato a Rebecca Flores. Una foto del 1991 cattura la sua attenzione. Rebecca indossa una spilla d’oro sulla giacca. Saverio cade dalle nuvole. Xavier approfitta del fatto che Martin è di spalle per scattare questa foto e se la mette nella tasca della giacca.

