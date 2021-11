Divorzio, dieta e una nuova relazione: le più grandi scoperte di Adele contro Oprah Winfrey | la gente

L’ultima volta che Oprah Winfrey è apparsa sulla CBS domenica sera, stava intervistando il Duca e la Duchessa del Sussex per un’esclusiva che ha suscitato scosse in tutto il mondo. L’incontro di ieri sera con la cantante Adele non ha suscitato molto scalpore, ma ha comunque contenuto la sua parte di ispirazione. Abbiamo scelto il meglio per te.













Il suo rapporto complicato con suo padre

Quando le è stato chiesto da Oprah Winfrey se poteva nominare una “ferita profonda” del passato che sta cercando di guarire, Adele ha risposto senza mezzi termini: “L’assoluta mancanza di presenza e sforzo di mio padre nei miei confronti”. READ L'attore di Squid provoca scandalo dopo la ricomparsa di un videoclip in Thailandia: "Sono americano, faccio quello che voglio!"

La cantante ha già parlato della sua complicata relazione con il padre, Mark Evans, alcolizzato, che ha lasciato la casa di famiglia quando era ancora una bambina. Non è stato fino a quando Mark Evans ha scoperto di avere il cancro che è stato in grado di legare di nuovo con sua figlia. Quando le sue condizioni sono peggiorate la scorsa primavera, Adele ha insistito per ascoltare la sua musica, in particolare la canzone “To Be Loved”.

“Il mio obiettivo principale nella vita è essere amato nelle mie relazioni romantiche. Quindi volevo farlo ascoltare a mio padre dicendo:A causa tua, non l’ho ancora fatto.”“A causa sua non sono ancora stata in grado di comprendere appieno cosa significa essere in una relazione romantica con qualcuno”, ha detto Adele.

Colpa sua dopo il divorzio

Secondo Oprah Winfrey, alcune donne si sentiranno “liberate” nell’apprendere che Adele ha scelto di porre fine a un matrimonio infruttuoso, piuttosto che resistere solo per il bene di suo figlio. “Non ho ancora superato il fatto che ho scelto di rompere la vita di mio figlio per la mia – mi mette molto a disagio”, ha risposto la cantante, prima di aggiungere che spera che suo figlio un giorno capirà la sua scelta dolorosa.

In seguito ha aggiunto: “Non mi sono mai chiesto se avessi preso la decisione sbagliata”. “Ma… forse sarebbe stato meglio se tenessi la bocca chiusa, capisci? (…) per non ferire le persone che amo di più al mondo.”

Cosa ne pensi delle reazioni dei suoi fan alla sua perdita di peso

READ Army of the Dead 2: titolo e informazioni del film sugli zombi di Netflix Negli ultimi mesi, ogni nuova foto di Adele ha suscitato la sua quota di articoli sulla stampa delle celebrità. In quasi tre anni ha perso quasi 45 chilogrammi.

Dopo aver lasciato suo marito, ha sperimentato “episodi terribili e terrificanti di ansia” e la palestra era l’unico posto in cui si sentiva calma e in controllo.

Non ho paura né sono scioccato [par les commentaires des gens] parce que mon corps a été objectivé depuis le début de ma carrière”, a déclaré Adele, expliquant que les gens la jugeront comme étant “trop grosse” ou “trop mince” quoi qu’il, ce qui rend à iffute critica seriamente. “Non sono mai stato un fan di nessuno a causa del loro corpo.”

“Quando ero più rotondo, mi sentivo bene”, ha detto Oprah Winfrey.

“Mi sentivo bene – lo ero corpo positivo A quel tempo, lo sono anch’io corpo positivo Adele ha risposto. “Ma non è compito mio convalidare il modo in cui le persone si sentono riguardo al proprio corpo. Mi sento in colpa per questo [ma transformation] Può far sentire male alcune persone con se stesse. Ma questo non è il mio lavoro… Sto cercando di organizzare la mia vita. Non posso aggiungere un’altra preoccupazione”.

Adele e Rich Paul. © Getty Images



la sua nuova relazione

Adele ha anche parlato della sua nuova relazione con Rich Paul, il famoso agente che rappresenta LeBron James e altre star NBA. “È molto divertente. No, è divertente. E molto intelligente. (…) È davvero incredibile vederlo fare quello che fa”, ha detto il cantante.

“Ho imparato ad amarmi e mi ha aperto l’idea di essere amata e amata da qualcun altro”, ha concluso.



