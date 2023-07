Domanda del giorno del Tour de France: le moto avranno un impatto sulla classifica finale del Tour de France?

OUI. Tadej Pogacar potrebbe aver mostrato estrema diplomazia al suo arrivo a Morzine, come ha detto “Così è stato e non cambierebbe la classifica finale di Parigi”., l’inquietante presenza di due moto (una per la TV e una per il cameraman) al momento del suo attacco in cima all’aereo di Joe probabilmente peserà su di lui il giorno del suo arrivo sugli Champs-Elysées tra una settimana. Dopo aver effettuato un primo attacco in precedenza sull’ultima salita della giornata, lo sloveno è tornato sulla salita per raccogliere secondi di bonus sul passo sommitale. Invece di riguadagnare 3 secondi sulla maglia gialla, quest’ultima lo ha placcato sulla scia della sua manovra fallita, che ha completamente sbilanciato (3 secondi di agguato al corridore degli Emirati Arabi Uniti).

Poiché è una scommessa sicura che il corridore degli Emirati Arabi Uniti avrebbe tenuto la vetta per prendere il comando, sembrava anche sulla buona strada per ottenere una vittoria di tappa che gli avrebbe offerto almeno 4 nuovi bonus nell’ipotesi che Vingegaard sarebbe arrivato secondo in questa fase quattordici. Considerando solo i suoi bonus, Pogacar avrebbe riconquistato 7 dei 9 secondi che aveva in classifica generale contro il suo rivale danese sabato mattina piuttosto che perderne uno in più. E immaginando che avrebbe scavato un piccolo varco nella retrocessione, forse è stata la maglia gialla ad essere coinvolta in questo incidente… Farah Tour de France, Jonas Vinggaard e Tadej Pogacar: “Giornata di successo”