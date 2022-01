“Vorrei vincere un monumento e lottare per la maglia verde”

Wout van Aert ha rivelato i suoi obiettivi e le sue ambizioni per la stagione 2022. Puntando con precisione alle sue date e forse salvandosi un po’ di più, il campione belga spera di vincere un monumento durante la primavera e lottare per la maglia verde al Tour de France .

Appena dopo poche ore Campione belga di ciclocrosse Wout van Aert Unisciti alla sua squadra jumbo visma In preparazione per uno stage a Calpe, in Spagna. La nazionale olandese ha presentato la sua rosa per la stagione 2022 strada Per annunciare le sue principali ambizioni e obiettivi. “Cambierò un po’ la mia preparazione primaverile, voglio iniziare la mia stagione con un corso in altura e poi Omloop Het Nieuwsblad come prima gara. Allora continuerò con Parigi Nizza. Tutto questo per arrivare al mio livello migliore Milano Sanremo Persino Parigi Rubix. La volontà è anche quella di raggiungere il mio livello di picco più tardi rispetto alle stagioni precedenti”., si fida dell’ostilità.

“Improvvisamente, ho deciso di non schierarmi strade bianche. È stata una decisione difficile, proprio come non discutere Mondi del ciclocross. Non è una scelta del cuore ma una scelta della testa. Spero che porti frutti. continuando Parigi Nizza invece di strade bianche, sarò in grado di mettermi in uno stato mentale di preparazione e meno competizione”.