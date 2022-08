Lo Sporting Anderlecht ha battuto facilmente Seering (3-1). Questa domenica segna la terza giornata della Pro League. Risultato conquistato alla maniera dei Mauves, almeno rispetto al primo tempo.

“Il nostro primo ciclo è stato quasi perfettoImmediatamente catturato Felice Matsu Al microfono del nostro giornalista Lancillotto Mollwetter. “Nel secondo tempo eravamo probabilmente troppo in gestione. Siamo troppo indietro ma siamo stati eliminati da una partita di Coppa dei Campioni. Possiamo essere contenti della nostra prestazione“.

L’allenatore dell’Anderlecht è rimasto molto colpito dalla prestazione Lior Rafailov Dopo l’incontro:All’età di 36 anni, la sua capacità di organizzare riunioni di catena come fa lui è eccezionale. È un bravo ragazzo con una grande carriera e farà molto per noi in questa stagione“. Noè amico mio (17), molto più giovane dell’israeliano, ha segnato anche punti: “È giovane, molto intelligente e si adatta a diverse situazioni. Con quello che ha mostrato oggi, siamo molto fiduciosi per il futuro.“.

Tuttavia, Phyllis Matsuo ha sottolineato alcuni punti che necessitavano di miglioramenti: “Dobbiamo fare sempre meglio, in tutti i settori. A contatto tra attaccanti, tra ali e attaccanti, tra centrocampisti. I nostri difensori centrali dovrebbero entrare meglio e contribuire in modo più offensivo. Ma ciò che conta è vedere i giocatori con passione“.

Infine, commentare la performance Francesco Divertiti, doppio record e sempre più vicino al via a Nizza. “Sinceramente non posso dirti se questa è la sua ultima partita con noi. Finché è presente e ansioso, giocherà. Con la sua debolezza, ora potrebbe raggiungere i 16 milioniHa concluso con un sorriso.