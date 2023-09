Mercato: Lo Standard ha fatto un’offerta per il ritorno definitivo di Moussa Djenepo!

Standard ha lavorato duramente nelle ultime ore per portare la qualità al centro di Carl Hoefkens. Oltre a Isaac Hayden, che, se tutto va bene dal punto di vista medico, dovrebbe impegnarsi per un anno senza opzione di riscatto, la dirigenza del Liegi ha chiesto al Southampton il ritorno di… Moussa Djenepo!

È partito nel 2019 per oltre 12 milioni di euro dal club della Premier League dove ha segnato 5 gol e fornito 5 assist in 91 presenze. Un anno fa, Djenepo firmò un nuovo contratto triennale con il Southampton, scaduto la scorsa stagione. La cosa ancora più felice è che il nazionale maliano non vede l’ora di lasciare i Saints quest’estate per rimettersi in carreggiata. Secondo le nostre informazioni, il giocatore è in aperto conflitto con il suo allenatore. Djenepo non ha partecipato alla grande sconfitta del Southampton questo pomeriggio contro il Sunderland (5-0)!

Mercato: Presente a Liegi, Isaac Hayden sarà in prestito per un anno senza diritto di opzione allo Standard!

Il prestito non è possibile, sarà un trasferimento definitivo

Nessun profitto per lo Standard che potrebbe cogliere l’occasione perché la situazione attuale del giocatore ha ridotto notevolmente il suo valore di mercato. Inizialmente si era pensato al prestito allo Slicesen, ma il Southampton ha già troppi giocatori in prestito e può venderli solo se vuole accogliere la richiesta di partenza di Djenepo.

Di conseguenza, lo Standard sarà costretto a fare un’offerta di trasferimento a titolo definitivo per il 25enne. Sta a noi che questo sia stato fatto! Per quanto riguarda il giocatore, sarà pronto a fare uno sforzo per tornare al Celsin, dove ha iniziato la sua carriera professionistica. Se ciò riuscisse, sarebbe un duro colpo per la dirigenza del Liegi, che dimostrerebbe al giocatore di essere in grado di fare un investimento importante.