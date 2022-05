Diverse le reazioni degli allenatori dopo Villarreal-Liverpool: “Una grande prestazione”, “Abbiamo perso qualcosa”.

”, ha dichiarato in una conferenza stampa.

Jurgen Klopp si diletta con “Grande prestazione dei ragazzi”

“Ci siamo meritati questa finale, ma questa vittoria è davvero il risultato di una straordinaria prestazione da parte dei ragazzi”, ha commentato l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp al termine della semifinale di ritorno della Nations League. E la vittoria della sua squadra al Villarreal (2-3). “All’inizio ci piacevano. Non stavamo costruendo nulla. Non giocavamo negli spazi giusti. Lanciavamo palloni lunghi e forzavamo il nostro gioco. Avevamo dei palloni buoni da giocare, ma non ne avevamo abbastanza palle per avere un buon slancio”, ha aggiunto Klopp, mentre la sua squadra era in svantaggio per 2-0.

“Nella pausa abbiamo spiegato ai giocatori che dovevamo essere più forti e agire in modo più intelligente. Non ci muovevamo abbastanza. Non riuscivamo a trovare i nostri centrocampisti. I nostri tre attaccanti sono stati fermati. Tutto questo dovevamo risolvere”. disse Mudhaf. Le istruzioni sono state finalmente ben accolte dai suoi giocatori che sono stati in grado di invertire la tendenza alla vittoria per 2-3.

“Questa finale mi sento il primo. È sempre speciale. Grande rispetto per il Villarreal. È un grande stadio e quello che stanno facendo qui, quello che ha detto Unai (Emery), è incredibile. Ce lo siamo meritati, ma questa vittoria davvero è arrivato da una grande prestazione dei giocatori, è tornato con il punteggio di 2-0… (…) Non volevo che difendessimo il risultato dell’andata, ma vincessimo”.

“E’ incredibile. E’ stata una partita molto difficile. Ma arrivare in finale è sempre molto difficile. Farlo per la terza volta in cinque anni è incredibile. Non dovremmo mai prenderla come al solito”. Da parte sua, ha reagito Andrew Robertson, il lato sinistro del Liverpool.

E il Liverpool saprà, mercoledì sera, il nome della sua avversaria nella finale al termine della semifinale di andata tra Real Madrid e Manchester City (gli inglesi vincono 4-3 all’andata).