Patrick Lefevre dà notizia di Julian Alaphilippe: “E’ stato uno shock, è sopravvissuto al peggio”

Le foto mi hanno fatto venire la pelle d’oca. Due settimane fa, Julien Alfelipe è caduto duramente durante Liegi-Bastogne-Liegi. Roman Bardi vicino a lui temeva i paraplegici del velocista del Team Quick Step Alpha Vynil. Infine, il campione del mondo soffre di costole rotte oltre che di un ematoma toracico. Infortuni gravi che non dovrebbero però ostacolare il prosieguo della sua carriera.

Per RMC Sport, Patrick Lefevre ha ammesso di essere stato profondamente colpito da questa incredibile caduta. “È stato uno shock. Abbiamo ancora visto che un pezzo della lama è entrato nel suo telaio. È sopravvissuta al peggio”.

Anche il team manager di Quick-Step ha dato qualche notizia sul francese. “È tornato nel suo paese natale, il Belgio, dove riposa”ha spiegato a RMC Sport. “Fa ancora fatica a respirare ma sta molto meglio della settimana scorsa”ha completato.

La domanda è se Julian Alaphilippe potrà prendere parte al Tour de France dove ha fatto miracoli in passato. “Il a un rendez-vous à l’hôpital le 12 mai prochain pour faire un point sur ses fratturas. On saura à ce moment-là s’il a le feu vert du médecin pour reprendre le vélo. On décidera ensuite pour le Tour “dalla Francia”ha annunciato il regista belga.

Tra dodici giorni Patrick Lefevre e l’intero team Wolfpack devono essere sistemati.