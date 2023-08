Sembra che Samsung sia intenzionata ad imporre il suo processore Exynos 2400 sul Galaxy S24 in Europa. Questa informazione è stata appena confermata da un importante leaker.

I pianeti sembrano allinearsi. Senza scorciatoie, l’Exynos 2400 dovrebbe alimentare i Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra in Europa. Anche se diverse indiscrezioni lo hanno già suggerito, secondo il leaker Universo di ghiacciomolto affidabile quando si tratta di smartphone Samsung, annuncia che “l’Europa adotterà il processore Exynos 2400 al 100%”.

Fornisce inoltre alcuni dettagli sui diversi core, specificando le voci precedenti: ci sarà un core ultra-performance da 3,16 GHz, due core performance da 2,9 GHz, tre core da 2,6 GHz e quattro core per piccole attività da 1,95 GHz. Ciò contraddice una voce menzionata in precedenza Sam Mobile Che avanzava di 1,8 GHz.

Perché è così fastidioso tornare su Exynos?

Se non hai seguito nessuno degli episodi precedenti, probabilmente ti starai chiedendo perché siamo così scettici nei confronti di un chip che non è stato ancora commercializzato? Ricordiamo quindi gli episodi precedenti.

Fino al 2023, gli smartphone della serie Galaxy S seguivano una regola semplice: i modelli americani e coreani ricevevano un chip Snapdragon, mentre il resto del mondo andava a Exynos. In ogni confronto, lo Snapdragon tendeva ad avere la meglio, il che ha frustrato gli acquirenti francesi che avevano l’impressione di pagare lo stesso prezzo per un prodotto di qualità inferiore.

Nel 2023, dopo che il Galaxy S22 è stato ampiamente criticato per il suo chip Exynos 2200 che era al limite, Samsung ha optato per il Galaxy S23 interamente sotto Snapdragon. Il risultato: recensioni entusiastiche, anche da… FRANDROIDE. Passare a Snapdragon sembra essere la scelta giusta. Solo che Samsung probabilmente non vuole rinunciare ad un’attività strategica come la produzione e la progettazione di chip SoC. secondo Buca successivache cita pubblicazioni coreane, Samsung potrebbe decidere di imporre l’Exynos 2400 agli acquirenti coreani.

Speriamo che il colosso coreano abbia trovato la formula per migliorare i suoi chip ed evitare l’impressione di una versione scontata del Galaxy S.

