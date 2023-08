Sony alza i prezzi di PlayStation Plus

L’azienda ha deciso di aumentare notevolmente i prezzi degli abbonamenti annuali a PlayStation Plus. Un modo, secondo Sony, per continuare a “fornire giochi di alta qualità”.

Gli appassionati di videogiochi, soprattutto gli utenti PS4 e PS5, dovranno mettere mano al portafoglio. Sony ha appena annunciato un aumento, a partire dal 6 settembre, dei prezzi degli abbonamenti a PlayStation Plus, il suo servizio in abbonamento per usufruire di giochi gratuiti.

Al momento, solo i clienti che sottoscrivono un abbonamento annuale saranno interessati da questo significativo aumento di prezzo, che si applicherà a tutte e tre le tipologie di offerte proposte dall’azienda.

Aumento di oltre 30 euro

Nel dettaglio, il prezzo dell’offerta PlayStation Plus Essential – il pacchetto base – aumenterà da 59,99 euro a 71,99 euro annui. Si tratta di un ulteriore 20%. L’Offerta Extra di fascia media vede il suo prezzo salire da 99,99 € a 125,99 € (+26%). Infine, il prezzo dell’offerta premium, che permette di usufruire di tutti i vantaggi, aumenterà da 119,99 a 151,99 euro. Ciò significa che anche il tasso di inflazione è del 26%.

“Questo aggiustamento del prezzo ci consentirà di continuare a fornire giochi di alta qualità e funzionalità a valore aggiunto al tuo servizio di abbonamento PlayStation Plus”, spiega ulteriormente Sony. Il suo comunicato stampa.

L’azienda precisa che i nuovi prezzi per questo abbonamento annuale si applicheranno solo a partire dalla prossima data di rinnovo del pacchetto, a partire dal 6 novembre, per coloro che sono già abbonati.

“Tuttavia, qualsiasi modifica all’abbonamento apportata a partire dal 6 settembre, come aggiornamenti, downgrade o acquisto di tempo aggiuntivo, farà sì che il tuo piano si aggiorni per riflettere i nuovi prezzi”, osserva Sony.

Tieni presente che gli abbonamenti mensili o trimestrali attualmente non sono interessati da questo aumento di prezzo. Tuttavia, gli abbonati annuali a PlayStation Plus verranno informati via e-mail di questo aumento.

A fine maggio 2023 Sony contava 47 milioni di abbonati PlayStation Plus, di cui oltre 14 milioni con offerte superiori a quelle base.