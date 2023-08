WhatsApp presto smetterà di funzionare su questi smartphone

WhatsApp sta per lasciare nuovi dispositivi. Come spesso accade, l’app non supporta più alcuni smartphone, che sono piuttosto vecchi. A partire dal 1 settembre, tutti i dispositivi Android con la versione 4.0.1 non potranno ospitare il servizio, così come alcuni iPhone.

WhatsApp regna sovrano nel settore delle app di messaggistica. Dall’ascesa dei suoi due miliardi di utenti, a Telegram, che nonostante ciò riunisce più di 800 milioni di persone, Pollicino.

Non sorprende che il servizio sia presente sulla maggior parte dei telefoni passati e presenti. Tuttavia, WhatsApp interrompe regolarmente il supporto per i modelli precedenti. Questo è ancora il caso oggi.

Coinvolti più di trenta smartphone

Dal 1° settembre 2023 WhatsApp smetterà ufficialmente di supportare una trentina di smartphone. 34, per l’esattezza. In particolare troviamo tutti i dispositivi con sistema operativo Android 4.0.1. Quindi gli iPhone hanno ancora iOS 12.

Ricorda, questa decisione di WhatsApp si basa su problemi molto reali. Innanzitutto, la maggior parte dei telefoni interessati non è più in grado di supportare le funzionalità più recenti. Ma al di là di questo piccolo inconveniente, è soprattutto la sicurezza dell’account a spingere WhatsApp ad agire.

L’applicazione infatti non è più in grado di fornire aggiornamenti di sicurezza per il sistema operativo più vecchio. Il servizio preferirebbe quindi bloccare l’accesso, piuttosto che mettere in pericolo i suoi utenti. Una misura drastica, ma necessaria.

Ecco l’elenco completo dei telefoni interessati:

Dz sale

Salire G74

altezza opaca

Piazza Arcos 53

Bruco Gatto B15

fi f1

HTC Desiderio 500

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

Lenovo A820

LG si imbarca

meglio f3

Meglio F3Q

Optimus F5

meglio f6

meglio f7

Optimus L2II

Optimus L3II

Optimus L3 II Doppio

Optimus L4II

Optimus L4 II doppio

Optimus L5II

Optimus L5 II doppio

Optimus L7II

Optimus L7 II doppio

thl w8

UMIX2

wiko sincronizza cinque

Wiko Il Cavaliere Oscuro

Sony Xperia m

ZTE Grand S Flex

Zte grand x quad v987

ZTE V956

