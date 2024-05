Mozilla Firefox è pieno di nuove funzionalità: cosa cambia

La nuova versione (126) di Mozilla Firefox è appena stata rilasciata e, come di solito, porta con sé una serie di nuove funzionalità.

Grandi novità per questa nuova versione del browser MozillaÈ la capacità di copiare collegamenti senza strumenti di tracciamento. Questa opzione, chiamata “Copia senza tracciamento”, consente a Mozilla di “rimuovere parametri dagli URL nidificati” e “bloccare più di 300 parametri di tracciamento dai collegamenti copiati”.

Tra le altre novità importanti, meno interessanti, troviamo: il supporto allo standard di compressione Zstandard, già ampiamente utilizzato da siti come Facebook, e l’aggiunta della lingua catalana negli strumenti di traduzione.

C’è un’altra nuova funzionalità che non interessa agli utenti di per sé, ma agli stessi sviluppatori Mozilla: un modo migliore per raccogliere dati di ricerca per argomento.

Infine, c’è una nuova funzionalità specifica per MacOS: l’accelerazione hardware del codec video AV1 (Firefox era in ritardo su questo problema), che consente una compressione di qualità molto migliore. Sarà disponibile solo per i possessori di Mac M3.

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.