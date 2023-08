Distribuire le fibre in prossimità, subappaltatori oppressivi? “Mi hanno inchiodato la scatola in mezzo alla facciata!”

“Tutti devono affrontare tutto questo, quindi è meglio accettarlo subito!”dice uno dei tecnici, uno dei subappaltatori di Proximus, quando viene a rilevare l’impianto di fibra in una casa della capitale. Mentre aveva fretta, stava già installando la navicella sul pavimento del cliente e in pochi minuti si è deciso di perforare la facciata in diagonale. “Non preoccuparti, per accedere al tuo salotto installeremo degli amplificatori WiFi.” E per domande sui danni all’isolamento, torneremo.

“Ho installato la scatola della fibra al centro dell’interfacciadice un altro cliente che era relativamente insoddisfatto del lavoro svolto rapidamente.Ho dovuto firmare una liberatoria per installare la scatola nella mia stanzaAltri rapporti.Il tecnico ci ha detto che dovevamo accettare subito e che in futuro l’installazione sarebbe stata a pagamento– continua il direttore del curatore comune.Un altro cliente divorzia di nuovo da noi “Sta ancora aspettando il tecnico, nonostante l’appuntamento”.

Con l’ambizioso obiettivo di Proximus di connettere il maggior numero possibile di clienti alla rete in fibra, che è statisticamente più efficiente della vecchia rete in rame, le lamentele inevitabilmente aumentano. Ma a livello critico oppure no?

“Nel 2022 abbiamo registrato una forte crescita dei reclami. Ma questo ha senso, data la massiccia diffusione. Ma se guardiamo ai primi sei mesi del 2023 vediamo che il numero delle denunce è raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2022”.rivela a La Libre David Wiame, vicepresidente delle comunicazioni di Al Waseet. “Ma ci sono anche lamentele sul fatto che le fibre non arrivano abbastanza vicine.” Sono le sfumature. Ricordiamo che nel rapporto del 2022 Proximus ha ricevuto 143 reclami, rispetto ai 3 per Telenet, 3 per Scarlet (una filiale di Proximus) e 6 per Edpnet. Si tratta di una cifra importante per l’operatore, a maggioranza statale, perché è il più ambizioso del settore e l’unico presente in tutte le regioni.

Nessun gesto commerciale?

Un’altra preoccupazione, dal punto di vista del consumatore, è che ora è necessario accettare la fibra di Proximus, poiché l’azienda non collega più le case alla tradizionale tecnologia in rame. Cosa considerare quando ci si sposta, ad es. Ma per la fibra si pagano altri cinque euro al mese per il classico abbonamento fisso. “Per i clienti Proximus, a priori, non esiste alcun gesto commerciale. Se non sei soddisfatto, devi contattare direttamente l’operatore, passare attraverso l’intermediario o scegliere un concorsocontinua David Wiam, che conserva la sua esperienza sviluppata lavorando su Testachats. “È un chiaro sviluppo tecnologico che risponde all’aumento dei bisogni, ma questa domanda possiamo porcela anche per i giovani consumatori”Aggiunge.

“Non sorprende che vi sia una certa pressione sui subappaltatori (che hanno scadenze da rispettare, ndr). I piani ambiziosi degli operatori provocano inevitabilmente pressioni e ripercussioni sulle condizioni di lavoro dei subappaltatori, ha avvertito il ministro delle Comunicazioni , Petra de Sutter.“Apparizione della lancia per David Wiam.”Pertanto, è difficile garantire un buon lavoro in ogni processo di installazione e non completare un processo di installazione sciatto“.

Che senso ha avere la fibra se installi amplificatori Wifi?

Secondo David Wiam, gli amplificatori Wifi rimangono opzioni interessanti e non riducono di molto la velocità offerta dalla fibra cablata. “Naturalmente, questo dipende dallo spessore delle pareti, ecc. Ma tecnicamente, se c’è qualche spargimento, sei ancora a un ritmo confortevole e più interessante con le fibre. Non c’è nulla da temere, il materiale si adatterà alle fibre.Lui dice.

Proprietari o inquilini indifesi?

Secondo diverse osservazioni confermate dal mediatore, manca un seguito nella comunicazione con i proprietari degli edifici presi di mira nelle strutture. E poiché i clienti segnalati a Proximus a volte sono solo affittuari, i proprietari a volte perdono informazioni. Tuttavia, quando si tratta di scavare una facciata, un pavimento o dei muri, il proprietario di questi ultimi ha il diritto di sapere. “C’è anche il problema degli spazi comuni. È difficile per Proximus avere una risposta univoca da tutti. A volte può essere torbido, ma il risultato è che alcune installazioni a volte sono molto scadenti esteticamente. Tenete presente che gli operatori hanno il diritto di installare la loro rete sulle facciate, cosa prevista dalla legge, ed è sicuramente più economico e meno pesante che aprire i marciapiedi, come avviene in altri paesiDavid Wiam continua, prima di concludere che, in termini di numero di cavi che raddoppiano sulle interfacce, “l’estetica è un po’ un’idea soggettiva”.

Questa pubblicazione è necessaria.

“L’obiettivo è non stressare il cliente. Sensibilizziamo i nostri dipendenti a questo problema.”afferma Fabrice Gansbicki, portavoce di Proximus. “Ovviamente è difficile giudicare caso per caso. Stiamo cercando di convincere tutti i clienti a passare alla fibra e offriamo loro il servizio di installazione. In linea di principio non abbiamo annunciato che l’installazione diventerà debole in futuro, non è all’ordine del giorno, ma non possiamo escluderlo. Quindi sì, ogni reclamo è di troppo, la soddisfazione del cliente è la nostra priorità. E senza voler sminuire questo aspetto, se guardiamo ai numeri delle nostre ambizioni (coprire il maggior numero possibile di famiglie, comprese tutte le famiglie con sede a Bruxelles, 500.000 famiglie valloni e 1,5 milioni di famiglie fiamminghe entro il 2028, ndr) mantenerlo minimo. Questa pubblicazione è fondamentale per la competitività del nostro Paese.aggiunge il portavoce.

Infine, riguardo all’obbligo di passare alla fibra quando vengono realizzate nuove connessioni o in caso di spostamento, ad esempio, e l’impossibilità di avere una connessione vecchio stile, quando milioni di belgi sono ancora online, l’oratore è chiaro: “Non manterremo due reti in parallelo per un tempo indefinitoProximus afferma sul suo sito web che il costo per l’operatore di questa attività di connessione in fibra è di circa 1.500 euro per un’azienda, più o meno la stessa cifra per un privato, da qui il prezzo relativamente alto offerto attualmente.