Con 12 miliardi di euro, il contatore dei titoli di Stato a un anno continua a correre: perché?

Il fatto che per questi titoli statali siano già stati sottoscritti più di 12 miliardi di euro supera gli obiettivi che lo Stato si è prefissato. “Sì, è inaspettato‘, reagisce Jean Depot, direttore dell’agenzia del debito.Abbiamo detto che con meno di un miliardo di euro rimarremo delusi“Anche se abbiamo già superato tale cifra, entro il 1° settembre probabilmente verranno sottoscritti altri miliardi”, ricorda, una cifra che supererà di gran lunga l’importo previsto dai piani di finanziamento dell’agenzia di debito.

Come si spiega questo entusiasmo degli investitori? Jean Depot offre due spiegazioni. Innanzitutto, secondo lui,La massa di fondi sospesi sui conti correnti e sui conti di risparmioPoi ci sono le condizioni vantaggiose per i titoli di stato.Un prodotto abbastanza semplice e facile che ha dato molto di più di quello che era disponibileJean Depot aggiunge.Questo è un prezzo che possiamo trovare solo in alcune banche“, continua il capo dell’agenzia del debito.

Per i risparmiatori e gli investitori, i titoli di stato con un rendimento del 2,81% sono improvvisamente una valida alternativa dopo un lungo periodo di tassi di interesse sui risparmi molto bassi, in alcuni casi addirittura negativi, insieme a un periodo di elevata inflazione. “Non è una coincidenza che, con i tassi di interesse in rialzo questa volta, l’inflazione e il fatto che lo Stato ancora una volta ha bisogno di finanziarsi, questa sia una opzione possibile.Roland Gillet, professore di economia finanziaria all’Università della Sorbona di Parigi e Solvay Bruxelles School of Economics della Libera Università di Bruxelles.

“Disponiamo di un prodotto su tassi di interesse che non vedevamo da molto tempo con questo livello di rischioLo conferma Etienne de Calatay, economista di Orcadia.Da molto tempo abbiamo tassi di interesse rapbla, 0,11% sui nostri libretti di risparmio. Arrivare all’improvviso vicino al 3% netto è sorprendenteE continua, sottolineando le banche che hanno mantenuto bassi livelli di salario sui risparmi per troppo tempo mentre i tassi di interesse sono saliti sui mercati.

Ma il contesto è diverso e spiega perché i belgi non affidano più allo Stato 5,5 miliardi di euro, ma più di 12 miliardi di euro. "È l'attuale contesto di tassi di interesse in aumento che rende questa prospettiva attraente per alcuni risparmiatori rispetto ad altre alternative, principalmente il libretto di deposito."spiega Roland Gillett. Inoltre, il professore di finanza aggiunge:"Questo nuovo titolo di Stato diventa interessante perché esiste una distinzione, soprattutto a livello di ritenuta alla fonte che verrà applicata, al 15% anziché al 30%.Ciò conferisce a questi titoli di stato un vantaggio rispetto ad altri prodotti di risparmio come i conti a termine, poiché assorbono una parte del risparmio.