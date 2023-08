Chi è il terzo uomo forte di Apple? L’uomo che ha tracciato una linea sotto una potenziale fortuna di 900 miliardi di dollari – Business AM

Quando si pensa agli esordi di Apple, viene subito in mente il nome Steve Jobs, seguito dal nome degli esperti Steve Wozniak. Ma nella stragrande maggioranza dei casi, il terzo uomo forte di Apple, senza il quale l’azienda non avrebbe mai potuto decollare negli anni ’80, non viene mai menzionato.

Perché sì, se Apple fosse stata davvero fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak – e da Ronald Wayne, che vendette rapidamente le sue azioni per paura di essere responsabile con i suoi beni personali per i debiti dell’azienda, il suo ruolo oggi sarebbe passato sotto il silenzio – Apple Non avrebbe potuto diventare la prima azienda al mondo a superare i 3.000 miliardi di dollari senza il coinvolgimento di un’altra persona, Mike Markkula.

È considerato il terzo uomo forte di Apple, innanzitutto per la sua fiducia nel progetto Apple II, ma per i ruoli che ha ricoperto all’interno dell’azienda.

Presenti per vedere accadere la magia

Markkula non era estraneo al mondo della tecnologia prima di incontrare Steve Jobs e Steve Wozniak. L’uomo ha conseguito un master in ingegneria elettrica presso l’Università della California del Sud e ha ricoperto il ruolo di direttore marketing presso Fairchild Semiconductor, un produttore americano di transistor e circuiti integrati, e presso Intel. A soli 33 anni, grazie a buoni investimenti tecnologici, andò in pensione presto.

Ma l’incontro con due giovani ambiziosi lo farà tornare in ufficio. Markkula fornì preziosi consigli a Jobs e Wozniak, inclusa la necessità di trasformare Apple in una vera azienda, ma soprattutto divenne un angel investor in Apple.

Grazie a lui e a 250.000 dollari, l’azienda di Cupertino ha potuto ottenere nuovi prestiti e continuare a lavorare sull’Apple II. Ecco perché ora è considerato il terzo uomo forte di Apple.

Marcola, un angel investor, possedeva un terzo della società. Le azioni valgono attualmente circa 900 miliardi di dollari. Ma l’uomo, dopo aver aiutato Apple nei suoi primi giorni, soprattutto nei momenti difficili, con la gestione eccentrica di Jobs, la sua partenza da Apple, e poi il suo ritorno, riprese la pensione e lasciò la presidenza della Apple nel 1997.

Impatto significativo

Marcola non è stato solo un buon angel investor e advisor. Ingegnere di formazione, aveva competenze tecniche e scrisse molti dei primi programmi per l’Apple II. Ha anche lavorato come beta tester per i prodotti e il software dell’azienda. Ma soprattutto ha portato una prospettiva matura alla coppia Jobs e Wozniak, che hanno 13 e 8 anni meno di lui.

La sua influenza sull’azienda non si è fermata qui, poiché ha sostituito Michael Scott come CEO dal 1981 al 1983 ed è stato presidente del consiglio di amministrazione di Apple dal 1985 al 1997. Markkula ha guidato abilmente Apple quando l’azienda era in acque agitate. Ha svolto un ruolo fondamentale nel preservare il progetto Macintosh e si è opposto a Jobs quando quest’ultimo ha cercato di far deragliare il progetto a favore del suo stesso progetto, Lisa.