Verso il ritorno dell’indice degli affitti, qualunque sia il PEB?

L’Associazione nazionale dei proprietari e comproprietari (SNPC) e la sua controparte olandese Verenigde Eigenaars (VE) hanno dovuto decidere di prendere atto della decisione per il 2023 (si applica fino al 30 settembre per le Fiandre, al 13 ottobre per Bruxelles e al 31 ottobre per Vallonia). Ma sono determinati a impedirne l’estensione al 2024. Temono – e lo sottolineano in una lettera congiunta – “che i governi, nonostante la bassa inflazione e gli appelli lanciati, per ragioni elettorali, non cerchino di rinnovare le misure denunciate”. Le due organizzazioni, infatti, hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale, le cui procedure sono sulla buona strada e le sentenze sono attese entro la fine del 2023 o addirittura l’inizio del 2024.

Tra gli altri argomenti, SNPC e VE puntano “La completa mancanza di affidabilità dei certificati EPB attualmente emessi nelle Fiandre, in Vallonia e a Bruxelles”.

I locatori si sono trasformati in venditori

“Siamo pienamente consapevoli che anche i proprietari, come tutti i settori, dovranno partecipare agli sforzi per ridurre la spesa energetica, ma questo deve essere fatto in modo coordinato perché allo stesso tempo alcuni comuni ne stanno approfittando per aumentare il patrimonio immobiliare tasse… oltre la ragione E non parliamo dell’esplosione dei costi di ristrutturazione e costruzione, dei premi delle assicurazioni contro gli incendi e così via., aggiungono. Secondo loro, i proprietari avrebbero già deciso di vendere i loro immobili invece di affittarli di nuovo, cosa che li ha spinti a fare marcia indietro. “L’assenza dell’indicizzazione degli affitti mantenendo l’indicizzazione della rendita catastale, oltre agli aumenti decisi dalle autorità comunali”.

Non possiamo allo stesso tempo aumentare le tasse e trattenere le entrate. Anche i costi significativi della riqualificazione energetica degli immobili, siano essi affittati o meno, avranno un impatto decisivo anche sugli investimenti locativi.Hanno concluso i vertici delle due organizzazioni.