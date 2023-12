Dirigiti all’aeroporto a Batshuayi!

Nei giorni scorsi l’amministrazione del Fenerbahce ha annunciato di non fare più affidamento su Michy Batshuayi. Ora, a sei mesi dalla scadenza del suo contratto, nella più grande città della Turchia, non è impossibile vederlo partire nelle prossime settimane.

Sui social network, nello specifico InstagramL’attaccante della nazionale belga ha pubblicato la foto di un aereo. Un messaggio che dice molto quando sappiamo che non dovrebbe restare al Fenerbahce ancora a lungo. Ora non resta che scoprire da dove è decollato l’aereo Boeing. Belgio? Inghilterra? Lui segue. Da notare che diversi club belgi hanno recentemente espresso interesse per Michy Batshuayi. Il ritorno a casa, però, non sembra essere in programma per il 30enne di Bruxelles.

In questa stagione, il battitore ha trovato il fondo della rete cinque volte in diciotto partite in tutte le competizioni. Senza dimenticare i suoi tre assist. Se l’ex Standard di Liegi e Olympique Marsiglia ha statistiche meno buone rispetto all’ultimo allenamento è anche e soprattutto perché gioca molto meno. Anche l’arrivo di Edin Dzeko non ha aiutato le cose. Inoltre, l’attaccante bosniaco ha segnato sedici gol in ventuno partite. Quindi non è facile per Michy Batshuayi fare meglio. Spero che da ora in poi trovi un club dove possa esprimersi nuovamente. È una scelta cruciale, a pochi mesi dall’euro.

📲 Post su Instagram di Michy Batshuayi. pic.twitter.com/tvLrzFlXSk — Ufficio Fener (@FenerOffice) 15 dicembre 2023