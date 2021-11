Belgi all’estero: il Real Madrid batte lo Shakhtar, Milan e Salemaker conquistano il primo punto

Alexis Sailemakers e AC Milan hanno conquistato il primo punto della stagione contro l’FC Porto (1-1), mentre il Real Madrid Thibaut Courtois ha ottenuto la terza vittoria sullo Shakhtar. Il Real Madrid ha battuto lo Shakhtar Donetsk 2-1 dopo una partita relativamente equilibrata. Karim Benzema ha aperto le marcature per Merengo (1-0, 14° posto), siglando in questa occasione il millesimo gol del Real in Champions League, prima del pareggio di Fernando (1-1, 39° posto). Benzema è tornato sulla copertura nel secondo tempo per consegnare la vittoria alla sua famiglia (2-1, 61). Thibaut Courtois ha giocato l’intera partita tra le sedi del Real Madrid. Nel frattempo, Eden Hazard è rimasto seduto in panchina. Il Real avanza nel girone D con 9 punti, in attesa della sfida tra Sherif Tiraspol e Inter.

Nel secondo girone, l’altra partita avanzata di mercoledì sera ha visto l’1-1 tra Milan e Porto. Diaz ha segnato all’inizio della partita per il portoghese (0-1, 6) e Chancel Mbemba contro la sua squadra nel secondo tempo (1-1, 61). Alexis Saelemaekers ha iniziato con i rossoneri e ha giocato tutta la partita sulla fascia destra.

Il Milan è ancora all’ultimo posto nel Gruppo B con il suo scarso record di un punto che lascia con poche speranze di qualificazione. Il Porto, momentaneamente secondo (5 punti), si contenderà il secondo posto nelle qualificazioni con l’Atletico Madrid che affronterà in serata la capolista Liverpool.